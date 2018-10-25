2018-10-25T14:39:27+03:00
Москва

В Москве побит рекорд низкого атмосферного давления

В ночь на четверг показатели опустились до 725,7 мм ртутного столба
Дарья ИВАШКИНА
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В Москве побит рекорд низкого атмосферного давленияВ Москве побит рекорд низкого атмосферного давленияФото: Иван МАКЕЕВ
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В ночь на четверг, 25 октября, атмосферное давление в Москве упало до 725,7 мм ртутного столба (рт. ст.). Таким образом, как уточнила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, был побит рекорд, установленный 29 лет назад - 25 октября 1989 года.

«Двадцать девять лет назад, 25 октября 1989 года, давление составило 726 мм ртутного столба, а в ночь на (нынешний) четверг оно опустилось до 725,7 мм», - сказала собеседница ТАСС.

Между тем в четверг днем атмосферное давление в Москве вновь начало повышаться и к 13:00 мск достигло 729,4 мм рт. ст. Однако, по прогнозам метеорологов, до конца текущей недели этот показатель все равно останется ниже нормы.

Стоит отметить, что в экстремально низком атмосферном давлении, из-за которого у многих москвичей кружится голова, все время хочется спать или хотя бы прилечь, виноват циклон из Северной Атлантики. Именно он принес в столичный регион осеннюю погоду - серое небо и дожди.

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