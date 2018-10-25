Голикова заявила о необходимости рассказывать о контрацепции в школе

25 Окт. 14:58 2018-10-25T14:59:20+03:00

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Вице-премьер Татьяна Голикова считает необходимым рассказывать школьникам о методах контрацепции. Это, как заметила зампредседателя правительства, поможет уменьшить число случаев нежелательной беременности и абортов.

«Очень важно, чтобы ранняя профилактика, раннее разъяснение мальчикам и девочкам было еще в школе, что такое контрацепция, к чему это может приводить, чтобы предотвратить нежелательную беременность еще в подростковом возрасте», - сказала Голикова в интервью телеканалу «Россия 24».

Между тем, по словам вице-премьера, общее количество случаев искусственного прерывания беременности в последние годы стабильно снижается. Так, в 2000 году в России было сделано 2 138 000 абортов, а в 2017 году - уже 779 тысяч. «Это очень серьезное снижение на 63%», - подчеркнула Татьяна Голикова.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно бывший главный санитарный врач страны, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил со скандальным предложением: рассказывать подросткам в школах о вреде мастурбации.