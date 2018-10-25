2018-10-25T15:58:56+03:00
Общество

Федор Конюхов облетит вокруг Земли на самолете за пять дней

Путешественник планирует отправиться в кругосветный тур в 2020 году
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Федор Конюхов облетит вокруг Земли на самолете за пять днейФедор Конюхов облетит вокруг Земли на самолете за пять днейФото: Евгения ГУСЕВА
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Российский путешественник Федор Конюхов заявил, что готовится отправится в новое кругосветное безостановочное путешествие в 2020 году. Конюхов планирует облететь Землю на самолете на солнечных батареях за пять дней. Скорость полета будет достигать 500 километров в час.

- Скорость самолета будет примерно 200-220 километров в час, а там воздушные потоки идут со скоростью 300-360 километров в час. Триста ветер и наших двести, и будет около 500 километров в час,- прокомментировал путешественник, представляя свой проект в технопарке «Сколково».

Взлет и посадка планируются в Австралии. Высота полета будет достаточно большой, от 10 до 17 тысяч метров.

Для кругосветного путешествия будет построен специальный аппарат на базе немецкого самолета Stemme S12. Размах его крыльев составит 45 метров, а площадь-100 квадратных метров, сообщает "РИА Новости".

На самолете, работающем на энергии солнца, Конюхов пролетит 35 тысяч километров за 150 часов. Ранее путешественник говорил о 125 часах полета. Конюхов пролетит над Австралией, Новой Зеландией, Чили, Аргентиной, Бразилией и ЮАР. Большая часть пути (около 80 %) придется на полет над Тихим, Атлантическим и Индийским океаном.

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