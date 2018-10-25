Путин рассказал, что с начала года ФСБ предотвратила 15 терактов

25 Окт. 15:53 2018-10-25T15:53:40+03:00

С начала года сотрудниками ФСБ предотвращено 26 преступлений террористической направленности Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент России напомнил, что за этими показателями стоят реальные "спасенные жизни людей"

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С начала 2018 года сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили 15 террористических актов. Такую информацию президент РФ Владимир Путин озвучил во время торжественной встречи с высшими офицерами и прокурорами, которые собрались по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения высших воинских званий.

"За девять месяцев этого года сотрудниками ФСБ предотвращено 26 преступлений террористической направленности, из них 15 - терактов", - рассказал глава государства.

Он подчеркнул, что за всеми этими цифрами стоят реальные "жизни людей", которые удалось спасти. Именно ради сохранения такого порядка необходимо и дальше решительно, эффективно и последовательно снижать уровень угроз, работая в тесной координации с Национальным антитеррористическим комитетом и опираясь на своевременную оперативную информацию, заявил Путин.

Президент подчеркнул, что этот же принцип относится к другим направлениям работы ФСБ, в частности, в сфере борьбы с коррупцией, защиты государственной границы и противодействия зарубежным разведывательным службам, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что только накануне сотрудники российской службы безопасности задержали жителя Хабаровского края, который собирался устроить теракт. Мужчина планировал активизировать взрывное устройство в одном из социальных объектов в Николаевске-на-Амуре.