2018-10-26T04:04:00+03:00
Общество

Россиянину в США грозит пожизненное заключение за хакерство

Станислава Лисова обвиняют в кибермошенничестве на 855 тысяч долларов
Юлия ДИВЕЕВА
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Станислав ЛисовСтанислав ЛисовФото: СОЦСЕТИ
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Экстрадированный в США из Испании россиянин Станислав Лисов может быть осужден пожизненно. Об этом сообщил адвокат программиста Аркадий Бух.

Он объяснил, что его подзащитный не признает вину и ждет суда присяжных. Его обвиняют в похищении 855 тысяч долларов и попытке провести другие незаконные операции на сумму свыше четырех миллионов долларов. Вынесение приговора может растянуться до 2019 или 2020 года.

«Станиславу может быть вынесен приговор, который превысит ожидаемую продолжительность его жизни в тюрьме. То есть, речь идет фактически о пожизненном сроке. Хотя в большинстве случаев за подобные преступления не дают выше 25 лет тюрьмы. Но и это, сами понимаете, много», - отметил Бух в интервью «Известиям».

По его словам, защита сейчас ждет от прокуратуры предложения признать вину взамен на меньший срок заключения.

Как писал сайт kp.ru, вравительство Испании в декабре прошлого года согласилось выдать Соединенным Штатам программиста Станислава Лисова. Америкаснкие спецслужбы обвиняют его в хакерских атаках на банки и хищении с их счетов денег клиентов.

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