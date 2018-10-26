Депутат Рады предостерег Киев от разрыва договора с РФ по Азовскому морю

26 Окт. 05:59 2018-10-26T06:00:25+03:00

В Верховной раде рассказали о последствиях разрыва договора по Азовскому морю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При этом Денисенко призвал наращивать группировки украинских кораблей в регионе

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Сейчас разрыв договора с Россией о совместном использовании Азовского моря станет большой ошибкой. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины и член "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко.

Он подчеркнул, что на данный момент выйти Киеву из этого документа невозможно де-факто.

"Потому что мы сами себя загоняем в европейских судах и своих дальнейших действиях на дипломатическом и юридическом фронте в тупик", — сказал Денисенко в эфире телеканала "112 Украина"

Депутат считает, что Украине необходимо наращивать группировки украинских кораблей в Азовском море.

Ранее Европарламент одобрил резолюцию, которая обязывает страны ЕС ужесточить санкции против России в случае эскалации напряженности в Азовском море. Как уже сайт kp.ru писал, этот документ включает в себя несколько пунктов, в частности предусматривает назначение спецпосланника по Крыму и Донбассу, который будет заниматься урегулированием ситуации в регионе.