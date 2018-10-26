Разведка США выяснила, когда РФ примет на вооружение "убийц спутников"

26 Окт. 07:18 2018-10-26T07:19:09+03:00

Россия к 2022 году примет на вооружение ракеты, якобы способные сбивать спутники, уверены в США Фото: REUTERS

Американцы уверены, что уже к 2022 году в российскую армию поступят ракеты, способные сбивать космические аппараты

Изменить размер текста: A A

Россия уже в 2022 году примет на вооружение новейшие ракеты, которые якобы способны сбивать спутники и другие аппараты, находящие на низкой околоземной орбите. К таким выводам пришли американские разведчики.

Поводом для подобных рассуждений стала сделанная в прошлом месяце фотография. По данным спецслужб США, в Подмосковье прошли учения, в ходе которых истребитель Миг-31 переносил на себе некое противоспутниковое оружие. Позже разведчики изменили мнение и решили, что это была лишь имитация ракеты, позволяющая протестировать совместимость оружия и самолета. Настоящие же учения будут проводиться позже.

Знакомые с отчетами американской разведки источники сообщили CNBC, что похожее вооружение уже разработано в Соединенных Штатах и Китае.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в США уже поднимали панику насчет изучения Россией своих военных возможностей против спутников. Так, в Вашингтоне говорили о том, что Москва якобы планирует использовать против космических аппаратов некие лазеры.