2018-10-26T13:27:10+03:00
Общество

Последнее желание Николая Караченцова так и не исполнилось

Актер хотел отметить 74-летие в кругу друзей, но не дожил до праздника всего один день
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Николай Петрович хотел отпраздновать день рождения в ресторанеНиколай Петрович хотел отпраздновать день рождения в ресторанеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Легендарный советский и российский актер Николай Караченцов в субботу, 27 октября, должен был отметить свое 74-летие. Артист очень ждал друзей, хотел устроить для них настоящий праздник, но не дожил до этого события всего один день.

В пятницу, 25 октября, Николай Петрович скончался. Последний месяц он провел на больничной койке с двусторонним воспалением легких. Врачи прикладывали все силы для того, чтобы поднять мужчину на ноги, но многочисленные заболевания и последствия страшной аварии давали о себе знать. Минувшим утром сердце актера остановилось.

Становится еще печальнее от осознания того факта, что последнее желание Николая Караченцова так и не исполнилось. Артист настаивал на том, чтобы отпраздновать в ресторане, но состояние здоровья не позволяло ему этого сделать. Последние дни мужчине было слышно даже самостоятельно дышать.

"Поэтому Людмила Андреевна [Поргина, супруга артиста] заказала в палату его любимый торт "Тирамису", шарики, пригласила друзей семьи. Но, увы, Николай Петрович так и не успел отметить свой праздник", - рассказали "Комсомольской правде" друзья пары.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что свои соболезнования в связи с кончиной артиста уже принес президент России Владимир Путин.

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