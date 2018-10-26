Жена Николая Караченцова Людмила Поргина: Здоровье Коли подорвала мнимая любовница

СЕГОДНЯ 01:12 2018-10-26T01:05:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Когда у Николая Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль в левом легком, жена актера Людмила Поргина не опустила руки: «Будем лечиться. Мой Коленька сильный, справится!» Потом было лечение в Израиле, на которое друзья семьи и коллеги Караченцова собрали 3 миллиона рублей. Большую часть суммы на спасение актера дал фонд Никиты Михалкова. Поргина надеялась, что Николаю Петровичу поможет израильская лучевая терапия. Но спустя некоторое время опухоль снова начала расти.

К этому добавилась еще одна беда - двустороннее воспаление легких. С этим диагнозом в начале октября Николай Петрович попал в реанимацию одной из подмосковных клиник. И по сей день артист находится под наблюдением врачей в больнице. Из левого легкого, где находится очаг опухоли, воспаление, увы, пока не ушло.

«Просит почитать Пушкина»

Свой 74-й день рождения (27 октября) Николай Петрович встретит на больничной койке.

- О выписке пока речь не идет, - рассказала «КП» жена артиста Людмила Поргина. - Никак не можем вылечить воспаления легких из-за онкологии. К тому же температура и давление высокое. Плюс еще дышать тяжело. Легкие и так за много лет прокуренные, а тут еще и воспаление.

- Николай Петрович в реанимации?

- Его уже перевели из реанимации в палату. Мы вместе живем в 52-й онкологической больнице в Красногорске: в палате у мужа мне койку поставили. Если бы у Коли была только онкология без инвалидности первой группы и потери части мозга, без вставленных металлических ключиц и переломанных ребер, врачам было бы гораздо проще. А поскольку Коля сильно пострадал в той страшной автоаварии 13 лет назад, врачам непросто поставить его на ноги. Организм изношен, а тут еще новые болячки прибавились. Но Кока молодец - не опускает руки. Радуется каждому дню, просит читать ему Пушкина, это ему поднимает настроение.

Людмила Поргина борется за здоровье мужа со дня страшной аварии, когда 28 февраля 2005 года артист угодил в ДТП.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Прогулки ему разрешили?

- Пока не разрешают из-за температуры. Максимум окно открываем в палате. Не знаю, сколько еще пробудем в больнице, может, месяц, может, и меньше. Как только Коля поправится, сразу поедем на дачу. Он очень скучает без своего попугая, котов и собаки.

«На каком бедре у него родинка?»

- Балерина Елена Дмитриева, которая теперь журналистам представляется бывшей любовницей Николая Петровича, вам не звонила?

- Нет. Конечно, все заявления этой женщины подорвали здоровье Коли, потому что на моего мужа оказывалось в первую очередь психологическое давление. Коля сказал: «Это унизительно. Зная, что говорит о больном человеке, она позволила что-то утверждать обо мне, понимая, что я не смогу ей ответить! Я готов пойти на программу, чтобы посмотреть этой женщине в глаза». К счастью, телевизионщики постеснялись приглашать на эти ток-шоу Колю, понимая, что это его убьет. Я участвовала в одной программе и видела, что эта женщина готова вцепиться в меня. Но вот в чем дело: я пришла отстаивать честь мужа, а эта дама, видимо, решила подзаработать и прославиться. Мне эти программы не нужны, я хочу, чтобы мой любимый человек жил, чтобы ему не трепали нервы.

Как одно из доказательств близости к артисту Елена Дмитриева приводит их совместное фото. Но Людмила Поргина объясняет: с популярным актером фотографировались тысячи поклонниц. И некоторые не отказывали себе в удовольствии поцеловать кумира.Фото: facebook.com

- А что Николай Петрович хотел ей сказать на программе?

- Что не знает ее! Вчера нас навещала родственница, которая была близка с его мамой. Она мужу говорит: «Коль, я знаю, что если бы у тебя что-то было с этой балериной, ты бы все рассказал маме. Но ничего не было! Я впервые про эту даму слышу!»

А Коля и правда все рассказывал маме. Он боготворил ее, хотя детство у него было непростое: в семь лет его отдали в интернат, потому что мама работала балетмейстером, часто уезжала в командировки. Мать была для него самым близким человеком, он ей звонил по 10 - 15 раз в день. Если бы у него был серьезный роман, то Янина Евгеньевна об этом бы знала. И знали бы мы все. Но никто про эту балерину никогда не слышал. Я у нее спросила, на каком бедре у Коли родинка. Она не смогла ответить на этот вопрос. Ничего не смогла сказать и про его любимый одеколон, и про любимое блюдо. Она не знает, с какой стороны он любит сидеть за столом и в каком виде он обычно спит - в пижаме или обнаженным. Она ничего не знает про моего мужа. Пришла и говорит: «Я его любовница!» Коле сразу плохо стало. Он потом ругался на меня: «Почему ты меня с собой не взяла!» Ну куда я буду брать больного человека? Я и без него поняла, что эта женщина ему посторонняя.