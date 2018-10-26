Путин назвал смерть Николая Караченцова невосполнимой утратой для всех
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Николая Караченцова - легендарного народного артиста РСФСР, актера театра и кино.
Глава государства подчеркнул, что Николай Петрович был выдающимся артистом и подлинной звездой кинематографа, в том числе в составе легендарного "Ленкома", на сцене которого он выступал долгие годы.
"Миллионы людей искренне любили этого яркого, неординарного, обаятельного человека, восхищались его силой духа и стойкостью. Уход Николая Петровича Караченцова – огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, друзей и коллег. Для всех нас!", - приводятся слова Владимира Владимировича на сайте президента.
Николай Караченцов чувствует себя лучше.Артист написал письмо читателям "КП"КП-ТВ
Напомним, что Николай Караченцов умер утром 26 октября, не дожив всего день до своего 74-летия. С начала месяца артист лежал в больнице с двусторонним воспалением легких, но все равно планировал отпраздновать день рождения в кругу друзей, однако не успел.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что прощание с артистом состоится в здании театра "Ленком" 29 октября. В тот же день актер и будет похоронен. Погребение состоится на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище.
Между тем, именем всеми любимого артиста уже предложили назвать одну из улиц Новой Москвы.
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