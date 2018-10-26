ОБСЕ не обнаружила присутствия российских военных в Донбассе

26 Окт. 14:05 2018-10-26T14:05:59+03:00

Замглавы миссии Александр Хуг сам рассказал о невмешательстве РФ, но позже его слова были удалены с сайта американского издания

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Сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ так и не нашли никаких доказательств присутствия российских военных на территории юго-востока Украины. Такое заявление сделал первый заместитель главы организации Александр Хуг.

Он рассказал, что специалисты неоднократно видели людей, одетых в военную форму с опознавательными знаками России, Германии, Испании и других стран, однако это ничего не значит. По словам Хуга, такие нашивки можно купить, где угодно.

"Что касается того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств (российского вмешательства)", - цитирует Хуга американская газета Foreign Policy.

Примечательно, что к настоящему моменту издание уже вырезало эту фразу из интервью, полностью убрав ее с сайта. В руководстве газеты объяснили такие действия тем, что утверждение Хуга относительно Донбасса "не передает его предполагаемую точку зрения".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на одном из участков приграничной территории наблюдатели зафиксировали также незаконное пересечение границы.