Похороны Николая Караченцова пройдут на Троекуровском кладбище
Похороны Николая Караченцова пройдут 29 октября на Троекуровском кладбище в Москве.
- Прощание и гражданская панихида будут проходить в театре "Ленком" с 9:00 до 13:00 часов. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, - рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" Актер Андрей Караченцов, сын Николай Караченцова.
Информацию подтвердили также в театра "Ленком", где народный артист РСФСР проработал более двадцати лет.
Напомним, народный артист РСФСР Никлай Караченцов скончался сегодня утром в московской онкологической больнице в возрасте 73 лет. Он умер накануне своего дня рождения.
Как рассказал сын актера Андрей, у Николая Петровича отказали почки. В больницу он попал в начале октября с двусторонним воспалением легких. Год назад врачи обнаружили у Караченцова неоперабельную опухоль в левом легком.
Перед смертью актер просил почитать ему Пушкина.
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