2018-10-26T17:42:49+03:00
Общество

Похороны Николая Караченцова пройдут на Троекуровском кладбище

Об этом рассказал радио "Комсомольская правда" сын артиста. "Ленком" проведет панихиду после того, как пройдут похороны Николая Караченцова
Сакина НУРИЕВАКсения Тиманина
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Похороны Николая Караченцова пройдут на Троекуровском кладбищеПохороны Николая Караченцова пройдут на Троекуровском кладбищеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Похороны Николая Караченцова пройдут 29 октября на Троекуровском кладбище в Москве.

- Прощание и гражданская панихида будут проходить в театре "Ленком" с 9:00 до 13:00 часов. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, - рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" Актер Андрей Караченцов, сын Николай Караченцова.

Информацию подтвердили также в театра "Ленком", где народный артист РСФСР проработал более двадцати лет.

Напомним, народный артист РСФСР Никлай Караченцов скончался сегодня утром в московской онкологической больнице в возрасте 73 лет. Он умер накануне своего дня рождения.

Как рассказал сын актера Андрей, у Николая Петровича отказали почки. В больницу он попал в начале октября с двусторонним воспалением легких. Год назад врачи обнаружили у Караченцова неоперабельную опухоль в левом легком.

Перед смертью актер просил почитать ему Пушкина.

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