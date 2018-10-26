Лавров и Помпео обсудили подготовку к встрече Путина и Трампа

26 Окт. 18:04 2018-10-26T18:04:49+03:00

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В пятницу, 26 октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался по телефону с госсекретарем США Майком Помпео.

В частности, в ходе состоявшейся беседы дипломаты обсудили подготовку к предстоящей встрече президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Кроме того, как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, были затронуты и некоторые вопросы международной повестки дня.

«Обсуждались актуальные вопросы международной повестки дня и двусторонних отношений в контексте подготовки к предстоящим контактам президентов Российской Федерации и США», - говорится на сайте МИД РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще 16 октября помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Путин 11 ноября планирует посетить Париж, чтобы принять там участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к столетию со дня окончания Первой мировой войны.

А ранее на этой неделе сам глава нашего государства признался, что не против провести новые переговоры со своим американским коллегой, и предложил встретиться с Трампом в Париже.