2018-10-26T20:40:28+03:00
В мире

Генассамблея ООН не внесла на рассмотрение проект резолюции России по Договору о РСМД

Против этого документа выступили 55 стран, в том числе США и Великобритания
Дарья ИВАШКИНА
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Генассамблея ООН не внесла на рассмотрение проект резолюции России по Договору о РСМДГенассамблея ООН не внесла на рассмотрение проект резолюции России по Договору о РСМДФото: REUTERS
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В пятницу, 26 октября, первый комитет Генассамблеи ООН, рассматривающий вопросы разоружения и международной безопасности, проголосовал против внесения на рассмотрение российского проекта резолюции по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Так, против предложенного нашей страной документа выступили 55 стран, в том числе США, Великобритания, Германия, Греция, Франция, Канада и Украина. «За» проголосовало 31 государство, а еще 54 - воздержались, передает Reuters.

Стоит отметить, что в отвергнутом проекте резолюции говорилось о том, что Москва и Вашингтон должны начать консультации по сохранению Договора о РСМД, поскольку расторжение соглашения представляет угрозу мировой безопасности.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 октября президент США Дональд Трамп объявил о намерении своей страны выйти из Договора о РСМД, который вступил в силу 1 июня 1988 года. Поводом для такого решения стало якобы нарушение Россией этого соглашения.

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