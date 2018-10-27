2018-10-27T04:29:37+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали решение ГА ООН не вносить на рассмотрение российский проект резолюции по Договору о РСМД

Первый зампред думского комитета по международным делам считает, что на позицию многих стран повлияла зависимость от США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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ГА ООН не внесла на рассмотрение проект резолюции России по Договору о РСМДГА ООН не внесла на рассмотрение проект резолюции России по Договору о РСМДФото: REUTERS
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Решение Генассамблеи ООН не вносить на рассмотрение российский проект резолюции по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прокомментировал первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

«Как известно, голосование в ООН не является полностью свободным для целого ряда стран. При голосовании выражена та позиция, которая определяется их союзническими обязанностями, евроатлантической солидарностью и в ряде случаев очень серьёзной зависимостью этих стран от Соединённых Штатов», - сказал он в интервью телеканалу RT.

Депутат подчеркнул, что США, «оставаясь державой, стремящейся к глобальному доминированию», в состоянии влиять на большие группы стран. Именно это и показало голосование в комитете Генассамблеи ООН, рассматривающем вопросы разоружения и международной безопасности. Оно также, по его словам, «продемонстрировало упорство США в готовности разорвать ДРСМД».

«Но при этом нужно отметить и оценить, что довольно много стран высказались в поддержку российской позиции. Это дорогого стоит. И эту часть проголосовавших мы должны учитывать, когда оцениваем совокупность всей ситуации», - подытожил Дмитрий Новиков.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, против предложенного нашей страной документа в пятницу выступили 55 стран, в том числе США, Великобритания, Германия, Греция, Франция, Канада и Украина. «За» проголосовало 31 государство, еще 54 воздержались.

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