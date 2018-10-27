2018-10-27T07:24:17+03:00
Политика

Представитель МИД России заявил в ООН, что выходом из ДРСМД США готовят войну

Андрей Белоусов отметил, что Вашингтон обвиняет Москву в нарушении Договора о РСМД, хотя нарушают его как раз Штаты
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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ООН не внесла на рассмотрение проект резолюции России по Договору о РСМДООН не внесла на рассмотрение проект резолюции России по Договору о РСМДФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Выходя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), США готовят войну. Такое мнение высказал заместитель главы департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Андрей Белоусов после того, как первый комитет Генассамблеи ООН отказался вносить на рассмотрение российский проект резолюции по Договору о РСМД.

После голосования американский представитель Роберт Вуд в очередной раз обвинил Россию в нарушении Договора «последние пять лет». В ответ Андрей Белоусов заметил, что Москва с 2000 года предъявляет Вашингтону претензии по исполнению условий договора. Он напомнил, что недавно на одном из заседаний комитета по вопросам разоружения и международной безопасности Соединенные Штаты заявили, что «Россия готовится к войне».

«Да, Россия готовится к войне. Мы готовимся защищать нашу Родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наши ценности, наших людей - мы готовимся к такой войне», - сказал российский дипломат.

При этом он подчеркнул, что «у нас есть серьезное отличие от Соединенных штатов Америки, и в лингвистическом плане это отличие заключается всего лишь в одном слове».

«Российская Федерация готовится «к войне», а Соединенные Штаты готовят «войну», - пояснил он коллегам в ООН.

«Иначе зачем Соединенным Штатам выходить из договора, наращивать ядерный потенциал, принимать новую ядерную доктрину, которая понижает уровень (опасности для возможного) применения ядерного оружия? Вот это вопрос для всех нас», - приводит слова Белоусова ТАСС.

Напомним, в субботу, 20 октября, американский лидер заявил, что его страна выйдет из Договора о РСМД, который был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. По словам Дональда Трампа, он считает такой шаг необходимым, поскольку Россия якобы нарушает условия соглашения, а Штатам нужно развивать эти вооружения.

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