Журналист Die Welt назвал учения НАТО в Норвегии "баловством"

27 Окт. 07:20 2018-10-27T07:20:33+03:00

НАТО и союзники альянса будут демонстрировать России свои возможности по отражению вторжения в Северную Европу Фото: REUTERS

Кристоф Шильц усомнился в необходимости проведения столь масштабных маневров, если угрозы "неядерного нападения" со стороны РФ просто нет

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Журналист немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильц усомнился в необходимости проведения столь масштабных военных учений НАТО в Норвегии и назвал их простым "баловством". В своей статье он указал на то, что никто из членов альянса, за исключением Польши и стран Прибалтики, не видит признаков возможного "неядерного нападения" России.

"Стратеги НАТО считают так называемую гибридную войну с кибероружием, дезинформацией и задействованием мятежников гораздо более вероятной, чем обычное нападение", - заявил журналист в своем материале.

По мнению немца, сейчас все члены североатлантического альянса понимают, что им не хватает четкой стратегии и единой позиции в вопросе построения отношений с Россией. Более того, если военный конфликт реально произойдет, возможности НАТО в плане инфраструктуры, мастерства и переброски крупных воинских подразделений будут серьезно ограничены.

"Ну и зачем тогда все это баловство в Норвегии с участием 50 тысяч солдат и 10 тысяч единиц техники?", — задается вопросом Кристоф Шильц.

Напомним, что в период с 25 октября по 7 ноября в Норвегии будут проходить крупнейшие со времен холодной войны учения западноевропейских стран под названием Trident Juncture ("Единый трезубец").

Сайт kp.ru писал о том, что первые итоги маневров показали - наибольшую опасность военнослужащие представляют, прежде всего, для самих себя и местного населения. Еще до начала учений участники маневров устроили 13 ДТП и 54 раза причинили ущерб гражданским лицам.