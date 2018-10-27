2018-10-27T12:05:25+03:00
Спорт

Медведева объяснила неудачу на Гран-при в Канаде потерей концентрации

Российская фигуристка призналась, что была готова к ошибкам в новом сезоне
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments34
Фигуристка Евгения МедведеваФигуристка Евгения МедведеваФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Двукратный серебряный призер Олимпиады, российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свою неудачу во время проката короткой программы на этапе Гран-при в Канаде, объяснив ее потерей концентрации.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 26 октября, спортсменка упала во время выступления и допустила еще несколько ошибок. В результате она набрала всего 60,83 балла и расположилась на седьмой строчке рейтинга.

"Все было просто отлично, но, думаю, просто потеряла концентрацию. Не всегда хорошо быть в себе очень уверенной", - сказала Медведева в интервью TSN.

Девушка призналась, что была готова к ошибкам и неудачным выступлениям в новом сезоне, поскольку после ухода от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру, для нее всё в новинку. При этом спортсменка уверена в собственном прогрессе.

"Мне кажется, все видят мои улучшения во всем. У меня новое тело, новое мышление. Я постараюсь сделать все возможное в произвольной программе, я буду биться", - подчеркнула россиянка.

Evgenia MEDVEDEVA RUS Short Program 2018 Skate Canada.Евгения Медведева неудачно выступила на Гран-при Канады

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Российские лётчики четыре раза за неделю поднимались на перехват к границам
NASA возобновит совместные пилотируемые старты с Роскосмосом
Центробанк купил рекордное количество золота
Трамп предложил Науэрт стать постпредом США в ООН
Власти США начнут обсуждать с Конгрессом санкции против России после 6 ноября
ОБСЕ вновь призвала власти Украины освободить Вышинского
Украина арестовала в Мариуполе следовавшее из России судно
США ввели санкции для блокировки операций с золотым запасом Венесуэлы
Президент Армении подписал указ о роспуске парламента
Москалькова направит запрос в СК Уфы по делу об изнасиловании в башкирской полиции
Владимир Соловьев прокомментировал заявление Ефремова о «фантомных болях» России
Меркель прокомментировала позицию Украины по «Северному потоку - 2»
Матч Спартак - Анжи 1 ноября: хозяева поля ведут 1:0 после первого тайма
Си Цзиньпин предложил Трампу возобновить консультации по торговле