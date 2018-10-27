Медведева объяснила неудачу на Гран-при в Канаде потерей концентрации
Двукратный серебряный призер Олимпиады, российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свою неудачу во время проката короткой программы на этапе Гран-при в Канаде, объяснив ее потерей концентрации.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 26 октября, спортсменка упала во время выступления и допустила еще несколько ошибок. В результате она набрала всего 60,83 балла и расположилась на седьмой строчке рейтинга.
"Все было просто отлично, но, думаю, просто потеряла концентрацию. Не всегда хорошо быть в себе очень уверенной", - сказала Медведева в интервью TSN.
Девушка призналась, что была готова к ошибкам и неудачным выступлениям в новом сезоне, поскольку после ухода от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру, для нее всё в новинку. При этом спортсменка уверена в собственном прогрессе.
"Мне кажется, все видят мои улучшения во всем. У меня новое тело, новое мышление. Я постараюсь сделать все возможное в произвольной программе, я буду биться", - подчеркнула россиянка.
Evgenia MEDVEDEVA RUS Short Program 2018 Skate Canada.Евгения Медведева неудачно выступила на Гран-при Канады