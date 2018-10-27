Медведева объяснила неудачу на Гран-при в Канаде потерей концентрации

27 Окт. 12:05 2018-10-27T12:05:25+03:00

Российская фигуристка призналась, что была готова к ошибкам в новом сезоне

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Двукратный серебряный призер Олимпиады, российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свою неудачу во время проката короткой программы на этапе Гран-при в Канаде, объяснив ее потерей концентрации.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 26 октября, спортсменка упала во время выступления и допустила еще несколько ошибок. В результате она набрала всего 60,83 балла и расположилась на седьмой строчке рейтинга.

"Все было просто отлично, но, думаю, просто потеряла концентрацию. Не всегда хорошо быть в себе очень уверенной", - сказала Медведева в интервью TSN.

Девушка призналась, что была готова к ошибкам и неудачным выступлениям в новом сезоне, поскольку после ухода от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру, для нее всё в новинку. При этом спортсменка уверена в собственном прогрессе.

"Мне кажется, все видят мои улучшения во всем. У меня новое тело, новое мышление. Я постараюсь сделать все возможное в произвольной программе, я буду биться", - подчеркнула россиянка.