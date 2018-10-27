2018-10-27T13:02:02+03:00
Политика

Путин пообещал, что федеральный центр поможет пострадавшим на Кубани

Президент России призвал сразу доложить ему, если возникнет необходимость в дополнительной поддержке при ликвидации последствий наводнения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир Путин и министр по делам гражданской обороны Евгений ЗиничевПрезидент РФ Владимир Путин и министр по делам гражданской обороны Евгений ЗиничевФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин призвал в кратчайшие сроки оказать всю необходимую помощь пострадавшим при наводнении на Кубани. Соответствующее поручение он дал губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главе министерства по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву во время обсуждения последних данных о ситуации в регионе.

"Нужно сделать все, чтобы людям помочь. <...> Если нужна помощь из федерального центра, сформулируйте", - сказал президент.

Тут же глава региона сообщил ему, что уже сейчас известно о подтоплении более 2,3 тысяч домов. Путин заметил, что инфраструктура была разрушена стихией в значительной степени, а потому теперь надо оценить точный объем потерь и определить, кому и в каком объеме должна быть оказана помощь.

"Если какая-то дополнительная помощь будет нужна, сразу мне доложите", - подчеркнул глава государства.

На это Кондратьев сообщил, что возмещение потерь пострадавшим уже началось, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что жертвами наводнения на Кубани стали уже шесть человек - все пенсионеры, еще 60 обратились за медицинской помощью. Кроме того, неизвестной остается судьба 67-летней женщины и 23-летнего парня.

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