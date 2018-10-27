Персонажа "Симпсонов" Апу уберут из мультсериала из-за расового скандала

27 Окт. 14:07 2018-10-27T14:07:36+03:00

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Второстепенный персонаж из мультсериала "Симпсоны" индус Апу больше не появится на экранах из-за расового скандала. Такое решение было принято после нескольких месяцев ожесточенных споров между общественностью и создателями шоу.

Все началось еще в конце 2017 года, когда в свет вышел документальный фильм комика Хари Кондаболу под названием "Проблемы с Апу". В этой картине мужчина обратил внимание на то, то что созданный около 30 лет назад полный и неуклюжий персонаж поощряет обидные стереотипы об индусах.

"Это такая шутка. И вся шутка в том, что он - индус", - заявил Кодаболу NYT.

С критикой, высказанной в фильме, согласились многие зрители, посчитав, что персонажа необходимо переработать. На это создатель "Симпсонов" Мэтт Грейнинг заявил, что не хочет ничего менять, поскольку "любит Апу таким, какой он есть".

В результате один из продюсеров сериала Ади Шанкар сообщил, что в таком случае персонажа вовсе уберут из мультфильма.

"Они не собираются раздувать ситуацию или что-то в этом роде, просто вырежут его полностью, чтобы не вызывать споров", - цитирует IndieWare Шанкера.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре 2018 года на телеканале Fox стартовал 30-й сезон самого длительного в истории США мультсериала "Симпсоны".