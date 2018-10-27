2018-10-27T16:34:48+03:00
В мире

Министр обороны Китая посетит Вашингтон с визитом на следующей неделе

Глава Пентагона Джеймс Мэттис подчеркнул, что «стратегическое соперничество» между странами не подразумевает враждебности
Денис СУХОВ
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Министры обороны США и Китая Джеймс Мэттис и Вэй ФэнхэМинистры обороны США и Китая Джеймс Мэттис и Вэй ФэнхэФото: REUTERS
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Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ прибудет в Вашингтон с визитом на следующей неделе. Об этом сообщил его американский коллега Джеймс Мэттис.

Глава Пентагона подчеркнул, что находится в постоянном контакте с китайской стороной.

«Стратегическое соперничество не подразумевает враждебности. Я встретился с моим коллегой (из КНР) в Пекине месяц назад, неделю назад я встретился с ним еще раз в Сингапуре, на следующей неделе он приедет в Вашингтон, чтобы продолжить наши дискуссии», - отметил Мэттис.

Ранее в китайском военном ведомстве сообщили, что Мэттис вновь пригласил Вэй Фэнхэ на переговоры в США. В Минобороны КНР также добавили, что несмотря на определенные негативные факторы, контакты с американской стороной поддерживаются на стабильном уровне.

Напомним, в сентябре Вашингтон ввел санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета (ЦВС) Китая и его главы Ли Шанфу из-за сделки по покупке КНР российских истребителей Су-35 и комплексов ПВО С-400. В ответ Пекин отметинил визит в США командующего военно-морскими силами НОАК Шэнь Цзиньлуна. Предполагалось, что поездка в США Вэй Фэнхэ также может быть отменена.

В отношениях США и КНР есть и более серьезный традиционный спор, касающийся навигации в водах Южно-Китайского моря, которые Пекин считает своими. Американские эсминцы периодически совершают патрулирование этой акватории, что неизменно вызывает протесты китайской стороны. В свою очередь в Вашингтоне подчеркивают, что намерены «обеспечивать безопасность» судоходства во всех водах, где это позволяет международное право.

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