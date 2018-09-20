СЕГОДНЯ 21:53 2018-09-20T21:53:39+03:00

США «наказали» Китай санкциями за покупку российских С-400 и Су-35 Фото: REUTERS

Основанием для ограничений против Центрального военного совета КНР стал американский закон CAATSA

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Министерство финансов США ввело санкции в отношении департамента подготовки войск Центрального военного совета Китая. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте американского ведомства.

В частности, ограничительные меры коснулись департамента подготовки войск и его руководителя Ли Шанфу. Основанием для введением санкций заявлены «значимых сделок с Рособоронэкспортом» по приобретению российских зенитно-ракетных систем С-400 и истребителей Су-35.

Отмечается, что санкции были утверждены госсекретарем США Майклом Помпео в соответствии с законом «О Противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Ограничения можно считать вторичными, так как они наложены за сотрудничество с находящимся под американскими санкциями российскими структурами.

Санкции предполагают блокировку банковских счетов, операций и любых активов физического или юридического лица, которые будут обнаружены в американской юрисдикции.

Центральный военный совет Китая является высшим государственным органом, руководящим всеми вооруженными силами страны, его возглавляет непосредственно председатель КНР Си Цзиньпин. Глава департамента подготовки войск Ли Шанфу является генерал-лейтенантом китайской армии и инженером аэрокосмической промышленности.

Ранее власти США ввели санкции против 33 российских физических и юридических лиц, по мнению Вашингтона связанных с оборонным и разведывательным ведомствами РФ.