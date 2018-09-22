Минобороны КНР выразило США протест из-за санкций за сотрудничество с РФ
Министерство обороны КНР выразило США решительный протест в связи с введенными ранее санкциями в отношении ряда китайских военных ведомств.
Напомним, что Вашингтон пошел на такие меры, пытаясь "наказать" Пекин за сотрудничество с Москвой. Как сообщал сайт kp.ru, 20 сентября американский Минфин объявил о введении ограничительных мер отношении департамента подготовки войск Центрального военного совета КНР. Причиной стало заключение сделок с Рособоронэкспортом о приобретении российских ЗРС С-400 и истребителей Су-35.
"Такие действия можно рассматривать как вопиющее нарушение основных норм международных отношений и откровенное проявление гегемонизма с американской стороны", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минобороны КНР.
Ведомство подчеркивает, что РФ и Китай действительно тесно сотрудничают друг с другом в области национальной обороны, при этом никак не нарушая нормы международного права, поэтому американская сторона не может вмешиваться.
Минобороны рекомендовало Соединенным Штатам как можно скорее "исправить свою ошибку", а также отменить введенные санкции, в противном случае им придется столкнуться с последствиями содеянного.