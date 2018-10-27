Пашинян не исключил закупки американских вооружений при наличии выгодного предложения

27 Окт. 17:27 2018-10-27T17:28:24+03:00

По словам премьер-министра Армении, республика не ограничивает себя в поставщиках оборонной продукции

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что республика может приобрести американские вооружения, если от Вашингтона поступит достаточно выгодное предложение.

«Правительство Армении не ограничено в закупках вооружения. Если США сделают выгодные предложения, то мы отреагируем», - заявил Пашинян.

Таким образом он прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, ранее посетившего Ереван с визитом. В интервью радио «Азатутюн» Болтон рассказал, что в ходе переговоров с Пашиняном предложил республике приобрести американские аналоги российским вооружениям.

По словам Болтона, ради такого случая Вашингтон мог бы отменить ограничения, которые Конгресс США наложил на поставки вооружений в Армению и Азербайджан из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

«Как я сказал премьер-министру, если речь идет о покупке либо российской военной техники, либо американской, то мы бы предпочли последнее», - разъяснил Болтон позицию США в данном вопросе.

По словам советника президента США, улучшение отношений с Арменией является «важным приоритетом» для американской администрации. Поставки вооружений избавили бы Ереван от исключительной зависимости от России в данном вопросе и позволили бы Пашиняну в случае победы на выборах перейти к «более решительным мерам» в карабахском вопросе.

В свою очередь Пашинян призвал Болтона не предвосхищать события и «говорить за себя», а не за народы Армении и Азербайджана.

Напомним, Россия активно поставляет продукцию военного назначения как Армении, так и Азербайджану. Однако будучи союзником Москвы по ОДКБ, Ереван пользуется определенными преференциями, в частности, приобретая вооружения в кредит на довольно выгодных условиях.