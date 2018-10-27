Стрельба в синагоге в Питтсбурге: Сообщается о семи погибших

27 Окт. 17:59 2018-10-27T18:59:41+03:00

Стрельба в синагоге в Питсбурге: Сообщается о восьми погибших Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестный открыл огонь по прихожанам, после чего завязал перестрелку с прибывшими на место полицейскими

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В синагоге американского Питтсбурга (штат Пенсильвания) произошла стрельба – неизвестный преступник открыл огонь по прихожанам и прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции.

По информации телеканала BNL News, инцидент произошел в субботу, около 10 утра по местному времени (17:00 мск). Мужчина, предположительно вооруженный автоматом «Калашникова», ворвался в синагогу «Дерево жизни» и открыл огонь по прихожанам. Позже он вступил в перестрелку с прибывшими на место правоохранителями.

По предварительным данным, погибли как минимум семь человек, многие получили ранения, в том числе два сотрудника полиции. Злоумышленник забаррикадировался в здании синагоги, правоохранители призывают местных жителей избегать района перестрелки.

К месту происшествия направляется множество автомобилей экстренных служб и полиции. Мотивы и требования преступника пока неизвестны.