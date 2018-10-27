2018-10-27T21:26:18+03:00
В мире

Трамп призвал ужесточить закон о смертной казни на фоне стрельбы в Питтсбурге

По словам президента США, преступник, расстреливающий невинных людей, заслуживает высшей меры наказания
Денис СУХОВ
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Трамп призвал ужесточить закон о смертной казни на фоне стрельбы в ПиттсбургеТрамп призвал ужесточить закон о смертной казни на фоне стрельбы в ПиттсбургеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Преступники, расстреливающие невинных людей в церквях и храмах, заслуживают самой высшей меры наказания, поэтому США следует ужесточить свои законы, касающиеся смертной казни. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя расстрел прихожан синагоги в Питтсбурге, штат Пенсильвания.

По мнению главы американского государства, люди, совершающие подобные преступления, должны подвергаться смертной казни, а не ждать своего конца годами.

«Всякий, кто совершает такое с невинными людьми, которые находятся в храме или в церкви, должны заплатить самую страшную цену», - подчеркнул Трамп.

В то же время президент отметил, что субботний инцидент в Питтсбурге «едва ли имеет отношение к нормам, регулирующим владение оружием». Спасти погибших прихожан синагоги могли бы не усиленные надзорные меры, а наличие в храме вооруженной охраны.

«Если бы внутри была вооруженная охрана, она могла бы быть в состоянии немедленно остановить его (преступника). Возможно, в таком случае никто бы не погиб, кроме него», - считает Трамп.

Напомним, около 10 часов по местному времени (17:00 мск) в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге произошла стрельба. Злоумышленник, белый бородатый мужчина, открыл огонь по прихожанам и подоспевшим на место происшествия полицейским.

В результате правоохранителям удалось ранить и задержать преступника. Жертвами атаки стали 11 человек, в том числе несколько полицейских. Многие пострадавшие были госпитализированы с серьезными ранениями.

По некоторым данным, злоумышленником оказался некий Роберт Боуэрс. По словам очевидцев, при себе он имел несколько единиц огнестрельного оружия, включая полуавтоматические винтовки AR-15 и «Калашников».

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