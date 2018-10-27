2018-10-27T21:52:03+03:00
Наука

Рогозин: В разработке новой сверхтяжелой ракеты для лунной программы примут участие все конструкторские коллективы «Роскосмоса»

По словам главы госкорпорации, в РКК «Энергия» прошло совещание, на котором рассматривался технический облик ракеты и план соответствующих оргмероприятий
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments33
Глава "Роскосмоса" Дмитрий РогозинГлава "Роскосмоса" Дмитрий РогозинФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Все конструкторские коллективы «Роскомоса» примут участие в разработке новейшей ракеты сверхтяжелого класса для исследования и освоения Луны. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Сегодня в РКК «Энергия» прошло рассмотрение предложений по ее техническому облику и плана оргмероприятий», - написал Рогозин на своей странице в Твиттер.

Также он отметил, что в ходе встречи обсуждались новые цифровые решения, которые обеспечат координацию инженерной работы.

В сентября глава «Роскосмоса» заявил, что Россия не будет принимать участия в американском проекте создания окололунной станции. При этом он допустил, что научная станция на орбите Луны может быть создана совместно с партнерами по БРИКС.

Ранее Рогозин пояснил в интервью «Комсомольской правде», что создание постоянной действующей станции на Луне – серьезная задача, требующая создания сверхтяжелой ракеты-носителя, модуля на лунной орбите, а также многоразовых спускаемых аппаратов. Решаться она будет прежде всего в рамках расширения технологических возможностей России в космической сфере.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
В Москве за 2018 год зарегистрировали свыше 60 тысяч браков
Работа нравится россиянам больше, чем зарплата
Генсек ОБСЕ призвал Украину провести расследование по делу Кирилла Вышинского
Telegram не смог обжаловать штраф за отказ предоставить ключи ФСБ
Сразу 15 дилеров подняли цены на машины в России
Смертность на дорогах России снизилась почти в два раза
Посол России в США: Вашингтон не уведомили Москву о выходе из ДРСМД
Собянин уволил главу Савеловского района
В Москве началась акция в поддержку задержанного на Украине журналиста Кирилла Вышинского
В МВД подтвердили намерения отменить обязательный знак «Шипы»
Китай показал видео испытаний “смертоносного беспилотника”
Bloomberg узнал о поручении Трампа разработать торговое соглашение с Китаем к саммиту G20
Названы регионы России с самыми доступными для жителей квартирами
Москва ожидает скорый ответный визит Патрушева в Вашингтон
В Москве "КамАЗ" столкнулся с двумя грузовиками, погиб один человек
Трамп пообещал полностью выплатить госдолг США
Салат “Оливье” и “Иронию судьбы” россияне считают символами единства
Посол США в РФ удивлен неуступчивостью россиян
Самбурская сняла вторую часть язвительной пародии #яжемать
Болтон назвал лидеров Кубы, Венесуэлы и Никарагуа “тройкой тиранов”
Игоря Бутмана в Вашингтоне наградили за диалог между Россией и США
Банк ВТБ выступил генеральным спонсором исторического сериала «Годунов»
Коломойский рассказал, как Порошенко спас его от российских санкций
Дорожные камеры не будут проверять ОСАГО с 1 ноября
В США осужденного казнили на электрическом стуле впервые за пять лет
2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов
Помпео: США рассчитывают, что Турция не выйдет из НАТО
Сотрудники Google провели демонстрации против сексуальных домогательств
Ридли Скотт снимет продолжение “Гладиатора”