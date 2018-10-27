Рогозин: В разработке новой сверхтяжелой ракеты для лунной программы примут участие все конструкторские коллективы «Роскосмоса»
Все конструкторские коллективы «Роскомоса» примут участие в разработке новейшей ракеты сверхтяжелого класса для исследования и освоения Луны. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Сегодня в РКК «Энергия» прошло рассмотрение предложений по ее техническому облику и плана оргмероприятий», - написал Рогозин на своей странице в Твиттер.
Также он отметил, что в ходе встречи обсуждались новые цифровые решения, которые обеспечат координацию инженерной работы.
В сентября глава «Роскосмоса» заявил, что Россия не будет принимать участия в американском проекте создания окололунной станции. При этом он допустил, что научная станция на орбите Луны может быть создана совместно с партнерами по БРИКС.
Ранее Рогозин пояснил в интервью «Комсомольской правде», что создание постоянной действующей станции на Луне – серьезная задача, требующая создания сверхтяжелой ракеты-носителя, модуля на лунной орбите, а также многоразовых спускаемых аппаратов. Решаться она будет прежде всего в рамках расширения технологических возможностей России в космической сфере.