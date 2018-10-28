Возле стадиона «Лестера» разбился вертолет владельца футбольного клуба

СЕГОДНЯ 01:39 2018-10-28T03:07:29+03:00

На месте крушения работают спасатели, о возможных погибших и пострадавших пока не сообщалось [фото]

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В субботу вечером в Великобритании разбился вертолет владельца английского футбольного клуба «Лестер», тайского миллиардера Вишая Шривадданапрабхи. Воздушное судно по невыясненным пока причинам рухнуло на парковке возле стадиона ФК, сообщает Sky Sports.

Спасатели спешат на место крушения вертолетаФото: REUTERS

Крушение произошло после матча десятого тура чемпионата Англии, «Лестер» сыграл вничью (1:1) с лондонским «Вест Хэмом». Вертолет через несколько секунд после взлета потерял управление, упал на автостоянку и загорелся .

К месту происшествия уже прибыли спасатели, машины «Скорой помощи» и полицейские. О возможных жертвах и пострадавших информации пока нет. Также еще неизвестно, был ли на борту вертолета сам Шривадданапрабхи или кто-нибудь из членов его семьи.

Возле стадиона дежурят машины «Скорой помощи», болельщики пока тоже не расходятсяФото: REUTERS

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, тайский миллиардер Вишай Шривадданапрабха, основатель и глава сети магазинов беспошлинной торговли King Power Duty Free, стал владельцем «Лестера» восемь лет назад, при нем клуб впервые в своей истории стал чемпионом Англии.