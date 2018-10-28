2018-10-28T03:07:29+03:00
Происшествия

Возле стадиона «Лестера» разбился вертолет владельца футбольного клуба

На месте крушения работают спасатели, о возможных погибших и пострадавших пока не сообщалось [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Вертолет владельца английского футбольного клуба «Лестер», тайского миллиардера Вишая ШривадданапрабхиВертолет владельца английского футбольного клуба «Лестер», тайского миллиардера Вишая ШривадданапрабхиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу вечером в Великобритании разбился вертолет владельца английского футбольного клуба «Лестер», тайского миллиардера Вишая Шривадданапрабхи. Воздушное судно по невыясненным пока причинам рухнуло на парковке возле стадиона ФК, сообщает Sky Sports.

Спасатели спешат на место крушения вертолета Фото: REUTERS

Спасатели спешат на место крушения вертолетаФото: REUTERS

Крушение произошло после матча десятого тура чемпионата Англии, «Лестер» сыграл вничью (1:1) с лондонским «Вест Хэмом». Вертолет через несколько секунд после взлета потерял управление, упал на автостоянку и загорелся .

К месту происшествия уже прибыли спасатели, машины «Скорой помощи» и полицейские. О возможных жертвах и пострадавших информации пока нет. Также еще неизвестно, был ли на борту вертолета сам Шривадданапрабхи или кто-нибудь из членов его семьи.

Возле стадиона дежурят машины «Скорой помощи», болельщики пока тоже не расходятся Фото: REUTERS

Возле стадиона дежурят машины «Скорой помощи», болельщики пока тоже не расходятсяФото: REUTERS

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, тайский миллиардер Вишай Шривадданапрабха, основатель и глава сети магазинов беспошлинной торговли King Power Duty Free, стал владельцем «Лестера» восемь лет назад, при нем клуб впервые в своей истории стал чемпионом Англии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владелец «Лестера» Шривадданапрабхи находился на борту разбившегося вертолета
Трамп пообещал приехать Питтсбург, где жертвами стрельбы в синагоге стали 11 человек
Меркель по-русски спросила у Путина про его пальто: «Сибирское?»
Трамп: К расследованию стрельбы в синагоге в Питтсбурге привлечено ФБР
Telegraph: Россия преподала Великобритании урок в ВТО
В штате Нью-Йорк нашли подозрительное устройство возле почты
Глава МИД Сербии: За отмену проекта «Южный поток» расплачиваются балканские страны
Порошенко нарушил протокол встречи с Лукашенко, чтобы пожаловаться на Россию
Стрельба в синагоге в Питтсбурге: Число жертв возросло до 11 человек
Рогозин: В разработке новой сверхтяжелой ракеты для лунной программы примут участие все конструкторские коллективы «Роскосмоса»
Трамп призвал ужесточить закон о смертной казни на фоне стрельбы в Питтсбурге
Disney снимет новую часть «Пиратов Карибского моря» без Джонни Деппа
Путин позитивно оценил итоги саммита по Сирии в Стамбуле
Товарооборот между Россией и Германией вырос на четверть с начала 2018 года
Украинская лента о войне в Донбассе провалилась в прокате
Украинские власти поднимут цены на газ для населения в три этапа
Стрельба в синагоге в Питтсбурге: В сети появилось видео с места проишествия
Стрельба в синагоге в Питтсбурге: Сообщается о семи погибших
Пашинян не исключил закупки американских вооружений при наличии выгодного предложения
Путин провел встречу с Меркель на полях саммита по Сирии в Стамбуле
Министр обороны Китая посетит Вашингтон с визитом на следующей неделе
МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре вечером 27 октября
На Украине придумали, как "вернуть" себе Азовское море