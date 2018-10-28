Трамп считает, что Россия хочет от США экономической помощи

28 Окт. 04:58 2018-10-28T05:12:56+03:00

С таким заявлением он выступил на предвыборном митинге в Иллинойсе

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С неожиданным заявлением выступил президент США Дональд Трамп на очередном предвыборном митинге республиканцев в штате Иллинойс. Он заявил, будто бы Россия «хочет» получить от Соединенных Штатов экономическую помощь, а желание это, разумеется, связано с процветающим благосостоянием Америки, которое он же и обеспечил, передает телеканал Fox News.

«Не забывайте. Россия хочет от нас помощи в экономике. У нас есть экономика. Мы создали такое благосостояние. Я проделал действительно хорошую работу – 11,7 триллионов долларов», - похвастался Трамп.

«Россия хочет нашего участия», - добавил он.

При этом американский лидер снова упомянул о своей «великолепной» встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки, и заверил слушателей, что в международных отношениях у Штатов «все отлично».

Кстати, как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне в Северной Каролине Трамп заявил, что его победа на президентских выборах в 2016 году – это «худшее, что когда-либо случалось с Россией».