Трамп считает, что Россия хочет от США экономической помощи
С неожиданным заявлением выступил президент США Дональд Трамп на очередном предвыборном митинге республиканцев в штате Иллинойс. Он заявил, будто бы Россия «хочет» получить от Соединенных Штатов экономическую помощь, а желание это, разумеется, связано с процветающим благосостоянием Америки, которое он же и обеспечил, передает телеканал Fox News.
«Не забывайте. Россия хочет от нас помощи в экономике. У нас есть экономика. Мы создали такое благосостояние. Я проделал действительно хорошую работу – 11,7 триллионов долларов», - похвастался Трамп.
«Россия хочет нашего участия», - добавил он.
При этом американский лидер снова упомянул о своей «великолепной» встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки, и заверил слушателей, что в международных отношениях у Штатов «все отлично».
Кстати, как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне в Северной Каролине Трамп заявил, что его победа на президентских выборах в 2016 году – это «худшее, что когда-либо случалось с Россией».