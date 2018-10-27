Трамп: «Худшее, что когда-либо случалось с Россией, – это моя победа на выборах»

27 Окт. 04:38 2018-10-27T04:49:16+03:00

При этом глава Белого дома подчеркнул необходимость налаживать отношения как с РФ, так и с Китаем, и с Северной Кореей, и другими странами

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Президент США Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в штате Северная Каролина, заявил, что его победа на выборах в 2016 году – это «худшее, что когда-либо случалось с Россией».

«Вот что я вам скажу. Худшее, что когда-либо случалось с Россией, – это моя победа на выборах», - объявил он сторонникам Республиканской партии.

«Но в то же время поладить с Россией, с Китаем и, честно говоря, с Северной Кореей, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными, – это хорошая, а не плохая вещь. Мы будем продолжать добиваться результатов», - добавил глава Белого дома.

Кроме того, он в очередной раз посетовал, что американские СМИ к нему несправедливы и освещают его успехи во внешней политике с худшей стороны.

«У нас была великолепная встреча с (президентом России) Владимиром Путиным. А они изображают это настолько негативно, насколько это возможно. Очень важно, чтобы СМИ правильно освещали то, каких результатов мы добились» - приводит слова Трампа ТАСС.

Стоит отметить, что американский лидер, как ранее писал сайт kp.ru, неоднократно называл себя «самым жестким» по отношению к России президентом США.