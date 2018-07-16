Западные СМИ: "Трамп просто сдался Путину"

СЕГОДНЯ 21:26 2018-07-16T21:31:20+03:00

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Встреча президентов России и США вызвала большой интерес во всем мире. Однако западные СМИ почему-то посчитали, что на переговорах с Путиным Трамп вчистую проиграл. И накинулись с обвинениями на хозяина Белого дома. Приводим наиболее яркие комментарии.

CNN:

"Выступление Трампа - одно из худших выступлений президента США. Невозможно поверить... Путин предлагает Мюллеру приехать в Россию, а он просто стоит и слушает... Трамп просто сдался Путину".

BBC:

"Трамп выступает вместе с Путиным против ФБР".

Сентаор Элизабет Воррен, США, в своем Твиттере:

"В очередной раз президент Трамп опозорил Америку на весь мир, пренебрежительно отозвался о наших органах государственной власти, ослабил наших союзников".

Washington Post:

"Трамп не особенно сопротивлялся заявлениям Путина о невмешательстве России в президентские выборы в США".

Washington Times:

"У России точно есть какой-то компромат на Трампа. Именно поэтому тот не дал отпор Путину".

The Guardian:

"Трамп дал слабину: он посчитал мощной позицию России по отрицанию вмешательства в американские выборы".

Прокомментировать эти заявления мы попросили директора Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулева.

- Вообще, такая реакция была ожидаема. Даже если бы Трампу сдали Москву, его бы критиковали за то, что ему не сдали Санкт-Петербург. Одна, даже двухчасовая, встреча не способна разом переубедить его критиков. Конечно в США обстановка сложная, да и в самой администрации тоже. У президента там по-прежнему много противников. Но Трамп это знает и идет своей повесткой, предлагает свои решения, не взирая на общественное мнение. У него есть свой электорат, так что в первую очередь он на них и ориентируется. Что касается конкретных договоренностей, то мы видим несколько вопросов, по которым наметилось сотрудничество. Я думаю, что пока стоит подождать. Здесь нужно доверять не словам, а тем делам, которые последуют.

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- Позиция Трампа по Ирану (о том, что нужно снизить уровень насилия, который Тегеран распространяет в регионе, что нужно взять под полный контроль ядерную программу страны. - Ред.) подразумевает, что у него все-таки есть какой-то гибкий план действий, - считает политолог-иранист Карине Геворгян. - Трамп человек рациональный, он знает, как достигнуть своих целей. Как это было с КНДР. Я думаю, что все структуры в США осознают, что против Ирана действовать сейчас невозможно никакими мерами. Тем более силовыми. Так что нового конфликта в регионе, слава богу, не будет. Будет долгий переговорный процесс, в котором США просят поучаствовать и Россию (подробности)