Трамп распорядился по всей стране приспустить флаги США в память о жертвах стрельбы в Питтсбурге

СЕГОДНЯ 08:42 2018-10-28T08:42:33+03:00

Синагога «Древо жизни» в Питтсбурге, где стрелок убил 11 человек Фото: REUTERS

В синагоге «Древо жизни» были убиты 11 человек, еще шесть получили ранения [фото]

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп распорядился в знак памяти о жертвах стрельбы в синагоге «Древо жизни» (Tree of Life) в Питтсбурге приспустить американские флаги над всеми правительственными зданиями в стране и за рубежом.

«В знак уважения к памяти жертв ужасного акта насилия 27 октября [...] я приказываю, чтобы флаги Соединенных Штатов были приспущены над Белым домом, а также над всеми государственными зданиями и территориями», - цитирует распоряжение главы государства его администрация.

Отмечается, что это касается и американских объектов за рубежом: посольств, военных баз и военно-морских судов. Звёздно-полосатые стяги будут приспущены «до заката» 31 октября.

Жители Питтсбурга скорбят по погибшим при стрельбе в синагогеФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Как ранее сообщал сайт kp.ru, подозреваемому в расстреле людей Роберту Боуэрсу прокуратура предъявила обвинения по 29 пунктам. Если его вина будет доказана, «стрелку» грозит смертная казнь.

Напомним, в синагоге были убиты 11 человек, еще шесть получили огнестрельные ранения. Один из пострадавших, 70-летний американец, в которого попали несколько пуль, находится в критическом состоянии.