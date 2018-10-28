2018-10-28T08:42:33+03:00
В мире

Трамп распорядился по всей стране приспустить флаги США в память о жертвах стрельбы в Питтсбурге

В синагоге «Древо жизни» были убиты 11 человек, еще шесть получили ранения [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Синагога «Древо жизни» в Питтсбурге, где стрелок убил 11 человекСинагога «Древо жизни» в Питтсбурге, где стрелок убил 11 человекФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп распорядился в знак памяти о жертвах стрельбы в синагоге «Древо жизни» (Tree of Life) в Питтсбурге приспустить американские флаги над всеми правительственными зданиями в стране и за рубежом.

«В знак уважения к памяти жертв ужасного акта насилия 27 октября [...] я приказываю, чтобы флаги Соединенных Штатов были приспущены над Белым домом, а также над всеми государственными зданиями и территориями», - цитирует распоряжение главы государства его администрация.

Отмечается, что это касается и американских объектов за рубежом: посольств, военных баз и военно-морских судов. Звёздно-полосатые стяги будут приспущены «до заката» 31 октября.

Жители Питтсбурга скорбят по погибшим при стрельбе в синагоге Фото: REUTERS

Жители Питтсбурга скорбят по погибшим при стрельбе в синагогеФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Как ранее сообщал сайт kp.ru, подозреваемому в расстреле людей Роберту Боуэрсу прокуратура предъявила обвинения по 29 пунктам. Если его вина будет доказана, «стрелку» грозит смертная казнь.

Напомним, в синагоге были убиты 11 человек, еще шесть получили огнестрельные ранения. Один из пострадавших, 70-летний американец, в которого попали несколько пуль, находится в критическом состоянии.

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