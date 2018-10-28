Трамп распорядился по всей стране приспустить флаги США в память о жертвах стрельбы в Питтсбурге
Президент США Дональд Трамп распорядился в знак памяти о жертвах стрельбы в синагоге «Древо жизни» (Tree of Life) в Питтсбурге приспустить американские флаги над всеми правительственными зданиями в стране и за рубежом.
«В знак уважения к памяти жертв ужасного акта насилия 27 октября [...] я приказываю, чтобы флаги Соединенных Штатов были приспущены над Белым домом, а также над всеми государственными зданиями и территориями», - цитирует распоряжение главы государства его администрация.
Отмечается, что это касается и американских объектов за рубежом: посольств, военных баз и военно-морских судов. Звёздно-полосатые стяги будут приспущены «до заката» 31 октября.
Жители Питтсбурга скорбят по погибшим при стрельбе в синагогеФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Как ранее сообщал сайт kp.ru, подозреваемому в расстреле людей Роберту Боуэрсу прокуратура предъявила обвинения по 29 пунктам. Если его вина будет доказана, «стрелку» грозит смертная казнь.
Напомним, в синагоге были убиты 11 человек, еще шесть получили огнестрельные ранения. Один из пострадавших, 70-летний американец, в которого попали несколько пуль, находится в критическом состоянии.