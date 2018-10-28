2018-10-28T06:11:13+03:00
В мире

Подозреваемому в стрельбе в синагоге Питтсбурга предъявлены обвинения по 29 пунктам

Один из пострадавших, 70-летний мужчина, находится в критическом состоянии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Жертвами стрельбы в синагоге Tree of Life в Питтсбурге стали 11 человекЖертвами стрельбы в синагоге Tree of Life в Питтсбурге стали 11 человекФото: REUTERS
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Окружная прокуратура штата Пенсильвания предъявила задержанному по подозрению в расстреле людей в синагоге Питтсбурга обвинения по 29 пунктам, сообщает телеканал CNN.

По его данным, в частности, Роберта Боуэрса обвиняют в совершении преступления на религиозной почве, применении огнестрельного оружия с целью убийства, сопротивлении полиции и причинении физического урона сотрудникам органов безопасности. Полностью обвинительное заключение, как ожидается, прокуратура обнародует в воскресенье утром.

Тем временем врачи пытаются спасти жизнь одного из пострадавших – 70-летний прихожанин синагоги, получивший множественные ранения, находится в критическом состоянии. Ему уже сделали две операции и может понадобиться третья. Об этом рассказал в эфире Fox News заведующий реанимационным отделением медицинского центра при Университете Питтсбурга.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений в связи с трагедией в Питтсбурге. В частности, призвал ужесточить законы о смертной казни, особенно для тех, кто расстреливает людей в церквях.

Напомним, как писал сайт kp.ru, белый бородатый мужчина с автоматом появился в синагоге «Древо жизни» (Tree of Life) около 10 часов утра (17:00 мск) в субботу. Он открыл огонь по прихожанам и прибывшим на место происшествия полицейским. По последним данным, в результате погибли 11 человек, еще шесть были госпитализированы с нанениями.

Правоохранителям удалось ранить и задержать стрелявшего, сейчас он под стражей в больнице. СМИ сообщили, что преступником оказался 46-летний Роберт Боуэрс,. По словам очевидцев, у преступника было с собой несколько единиц огнестрельного оружия: пистолеты, полуавтоматические винтовки AR-15 и автомат «Калашников».

Человек, стрелявший в синагоге в Питтсбурге, сдался полиции.

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