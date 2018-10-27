2018-10-27T22:11:13+03:00
В мире

Стрельба в синагоге в Питтсбурге: Число жертв возросло до 11 человек

Губернатор штата Пенсильвания Том Вулф назвал трагедию «бессмысленным актом насилия»
Денис СУХОВ
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Стрельба в синагоге в Питтсбурге: Число жертв возросло до 11 человекСтрельба в синагоге в Питтсбурге: Число жертв возросло до 11 человекФото: скриншот с видео
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Число жертв стрельбы в синагоге «Древо жизни» в американском Питтсбурге достигло 11 человек, сообщают местные СМИ.

Около 10 часов по местному времени (17:00 мск) в синагогу ворвался вооруженный белый мужчина, который открыл огонь по прихожанам и подоспевшим на место происшествия полицейским.

В результате правоохранителям удалось ранить и задержать преступника. Многие пострадавшие, включая сотрудников полиции, были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

По некоторым данным, злоумышленником оказался некий Роберт Боуэрс. По словам очевидцев, при себе он имел несколько единиц огнестрельного оружия, включая полуавтоматические винтовки AR-15 и «Калашников».

Губернатор штата Пенсильвания Том Вулф назвал произошедшее «бессмысленным актом насилия» и пообещал местным властям оказаться всю необходимую помощь для расследования причин и обстоятельств трагедии.

«Этот бессмысленный акт насилия не отражает того, кем являемся мы, американцы. Мои помыслы в данный момент сосредоточены на жертвах, их семьях и на том, чтобы у органов правопорядка были все необходимые им ресурсы», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте губернатора.

В свою очередь, комментируя стрельбу в Питтсбурге президент США Дональд Трамп призвал ужесточить законодательство страны, касающееся смертной казни.

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