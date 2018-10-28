В Финляндии «Модный приговор» обвинили в «унижении женщин»

28 Окт. 11:23 2018-10-28T11:24:14+03:00

Финская журналистка высказала мнение о том, что эта телепередача «вынуждает россиянок совершенствоваться в угоду мужчинам»

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‍Финская журналистка Керстин Крунвалль обвинила российскую телепередачу «Модный приговор» в «унижении женщин».

Как заметила корреспондент финской телерадиовещательной компании Yle, эта программа выстроена «как судебное разбирательство», при этом в роли «обвиняемой» всегда выступает «женщина, которая выглядит недостаточно хорошо».

При этом, как полагает Крунвалль, единственным недостатком любой участницы программы является «то, что ее внешний вид вызывает недовольство супруга». Причем журналистка обратила внимание на то, что «публика всегда остается на стороне мужа, несмотря на жалобы женщины».

Также корреспондент отметила, что и в Финляндии существуют подобные телевизионные передачи, только в них женщины меняются «для себя самих», а вот в российском «Модном приговоре» преображения имеют «более конкретную задачу - женщина должна угождать мужчине».