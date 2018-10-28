2018-10-28T13:15:19+03:00
Спорт

На борту вертолета, потерпевшего крушение у стадиона "Лестера", находились пять человек, включая владельца

Стали проясняться детали трагедии, которая произошла накануне вечером [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments4
Вертолет с владельцем "Лестера" потерпел крушение 27 октября.Вертолет с владельцем "Лестера" потерпел крушение 27 октября.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В вертолете владельца футбольного клуба "Лестер", который накануне потерпел крушение у стадиона "Кинг Пауэр" после матча 10 тура английского первенства находились пять человек. Среди них - лично владелец команды тайский миллиардер Вишай Шривадданапрабху и его родная дочь, сообщает Reuters со ссылкой на источники в футбольном клубе. И пока что же нет каких-то деталей насчет того, кто выжил, а кто погиб в этом крушении.

Напомним, что вертолет разбился накануне вечером, 27 октября, у стадиона клуба "Лестер". На месте крушения вспыхнул пожар, к месту ЧП были стянуты оперативные службы.

Вместе с тем, пока что с официальным заявлением не выступила ни полиция Лестера, ни местный футбольный клуб. Примерное время аварии, как пишут британские СМИ - около 20:38 местного времени, через пару часов после окончания игры "Лестера" против "Вест Хэм", которая завершилась вничью 1:1.

Первые минуты после крушения вертолёта владельца ФК "Лестер".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия может подвинуть США и НАТО в Средиземном море
Глава ГИБДД России Михаил Черников: По вине водителей без прав в прошлом году погибли 4 тысячи человек
Компания Apple отнесла Россию к слабым рынкам
Центробанк начал борьбу со схемой обналички через малый бизнес
Президент Туркмении поднял золотой гриф от штанги под аплодисменты министров
Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров сложил полномочия
В России может упасть спрос на новые машины
У берегов Японии исчез маленький остров
Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников штаб-квартиры Sony в Лондоне
Россиян предпенсионного возраста освободили от налога на дом и землю
Путин поздравит разведчиков с юбилеем ГРУ
Путин попросил кубинского лидера передать горячий привет Раулю Кастро
Диас-Канель пригласил Путина на Кубу в 2019 году
В чем причина последних резонансных аварий с участием автобусов?
Россию возглавила список самых "диких" стран в мире
Матвиенко призвала Евросоюз к более активному участию в судьбе Вышинского
Роскомнадзор сообщил Google о составлении протокола об административном нарушении
Роснано нарастило прибыль