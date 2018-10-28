На борту вертолета, потерпевшего крушение у стадиона "Лестера", находились пять человек, включая владельца

28 Окт. 13:07 2018-10-28T13:15:19+03:00

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В вертолете владельца футбольного клуба "Лестер", который накануне потерпел крушение у стадиона "Кинг Пауэр" после матча 10 тура английского первенства находились пять человек. Среди них - лично владелец команды тайский миллиардер Вишай Шривадданапрабху и его родная дочь, сообщает Reuters со ссылкой на источники в футбольном клубе. И пока что же нет каких-то деталей насчет того, кто выжил, а кто погиб в этом крушении.

Напомним, что вертолет разбился накануне вечером, 27 октября, у стадиона клуба "Лестер". На месте крушения вспыхнул пожар, к месту ЧП были стянуты оперативные службы.

Вместе с тем, пока что с официальным заявлением не выступила ни полиция Лестера, ни местный футбольный клуб. Примерное время аварии, как пишут британские СМИ - около 20:38 местного времени, через пару часов после окончания игры "Лестера" против "Вест Хэм", которая завершилась вничью 1:1.