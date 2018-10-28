Ведущий «Модного приговора» ответил на обвинения в унижении женщин

28 Окт. 15:07 2018-10-28T18:34:01+03:00

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Историк моды и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев ответил на обвинения корреспондента финской телерадиовещательной компании Yle Черстин Крунвалль в том, что его передача унижает женщин.

В интервью телеканалу «Звезда» Васильев допустил, что Крунвалль могла увидеть один из выпусков «Модного приговора», где муж унижал свою жену.

«Я допускаю, что в России такое встречается. Но это не значит, что это система ценностей, которую мы пропагандируем», - отметил ведущий.

Историк моды отметил, что пока не читал статью финской журналистки и не может принять ни одну из сторон в ее обсуждении. Но при этом он подчеркнул, что «Модный приговор» - передача не об унижении женщин, а о переодевании. По мнению телеведущего, истинная проблема в том, что в Финляндии, в отличие от России, женщины за модой не следят.

«У нас только по официальному пересчету 54% женщин. Поэтому в глазах финки все это выглядит дико - зачем женщины красятся, зачем носят каблуки, зачем красят волосы и переодеваются? Любая женщина красива, если ее накрасить», - поменял вектор дискуссии Васильев.

В заключение ведущий добавил, что если бы Крунвалль приехала на «Модный приговор», то осталась бы довольна. Сам он относится к женщинам «с большой любовью и теплом», так как это его «кормилицы, поилицы и музы».

Ранее финская журналистка Черстин Крунвалль поделилась тонким наблюдением, что российская передача «Модный приговор» выстроена как «судебное разбирательство», где в роли обвиняемой всегда выступает «женщина, которая выглядит недостаточно хорошо».

Особое возмущение корреспондентки Yle вызвал тот факт, что аудитория передачи всегда остается на стороне мужа, несмотря на жалобы жены. При этом суть «Модного приговора сводится к тому, что «женщина должна угодить мужчине».