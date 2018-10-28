Украинский актер Зеленский не исключил участия в президентских выборах

28 Окт. 17:11 2018-10-28T17:15:48+03:00

Сооснователь «Студии Квартал 95» отметил, что отсутствие политического опыта было бы «жирным плюсом» для него, как для кандидата на пост главы государства

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Украинский шоумен, актер и сооснователь «Студии Квартал 95» Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал свое возможное участие в выборах президента Украины в 2019 году.

Этому животрепещущему вопросу комик посвятил выступление на концерте «Вечерний квартал», запись которого была опубликована на канале студии в Youtube.

В ходе выступления Зеленский признался, что окружающие постоянно спрашивают его о возможном участии в президентской гонке, и это превратило его жизнь в «кошмар».

Актер спросил присутствующих на концерте зрителей, хотят ли они видеть Зеленского в качестве главы государства.

«Официально заявляю, я идти в президенты не хо… тя, посмотри», - добавил шоумен.

По словам Зеленского, наличие у него юридического образования было бы плюсом на президентском посту.

«Но у меня нет политического опыта… И это — жирный плюс!», - резюмировал актер.

Напомним, выборы президента Украины состоятся весной 2019 года, официально предвыборная кампания стартует в грядущем декабре. Ряд потенциальных кандидатов уже обозначили желание принять участие в борьбе за пост главы государства. При этом действующий президент Петр Порошенко пока не объявлял о желании баллотироваться на второй срок.