2018-10-28T18:24:30+03:00
В мире

Фаворит президентской гонки в Бразилии Жаир Болсонару проголосовал во втором туре выборов

Кандидат от правой Социал-либеральной партии вместе с женой посетил избирательный участок в западной части Рио-де-Жанейро
Денис СУХОВ
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Жаир БолсонаруЖаир БолсонаруФото: REUTERS
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Фаворит президентской гонки в Бразилии, кандидат от правой Социал-либеральной партии Жаир Болсонару проголосовал во втором туре выборов главы государства на избирательном участке в западной части Рио-де-Жанейро.

Как сообщает местный телеканал Globo, Болсонару пришел на участок вместе с женой. В минувшем сентябре политик пережил покушение – на одном из митингов на него напал вооруженный ножом мужчина. В соответствии с рекомендациями полиции, кандидат соблюдает повышенные меры предосторожности: носит под верхней одеждой бронежилет и перемещается в сопровождении большого числа охранников.

По данным последних социологических исследований, Болсонару может рассчитывать на 54-56% голосов и, таким образом, остается фаворитом второго тура президентских выборов. Его соперником выступает кандидат от левой «Партии трудящихся» Фернанду Аддад. Последнему опросы предрекают поддержку 44% избирателей.

Болсонару известен ярко-выраженными националистическими и консервативными взглядами, а также эпатажными заявлениями. Будучи выпускником элитной Военной академии Агульяс-Неграс, десантником и капитаном в отставке, политик тепло отзывается о военной диктатуре в стране в 1964-1985 годах, оправдывает характерные для тех времен репрессии, пытки и казни как «законную практику». Болсонару также часто критикуют за скандальные выпады с отчетливым расистским и женоненавистническим подтекстом. Кандидат выступает за экономически либеральный курс, крайне негативно настроен по отношению к ЛГБТ-сообществу, секуляризму, легализации наркотиков.

Сильной стороной президентской кампании Болсанару является его непримиримая и жесткая позиция по отношению к криминалу и традиционной для бразильских левых коррупции.

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