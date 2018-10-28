В сети появились изображения скоростного российского «вертолета будущего»

СЕГОДНЯ 19:21 2018-10-28T19:21:21+03:00

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В сети опубликованы первые изображения перспективного российского скоростного «вертолета будущего», облик которого разрабатывает конструкторское бюро «Камов».

Соответствующие снимки появились на форуме Airbase и получили достаточно высокую оценку комментаторов.

Как сообщает издание Scramble Magazine со ссылкой на конструктора Сергея Михеева, машина с традиционным для камовской продукции соосным расположением винтов проектируется с использованием стел-технологий, будет иметь убираемое шасси и вооружение, размещенное во внутренних отсеках.

facebook.com/Scramblemagazine

Вертолет получит новые двигатели и крылья, выполненные по аэродинамической схеме «утка». Члены экипажа разместится рядом друг с другом в двухместной кабине, также как в Ка-52 «Аллигатор». Утверждается, что машина сможет развивать скорость до 700 км/ч, помимо военной версии будет представлена пассажирская модификация.

Где и когда прошла презентация облика нового вертолета, не сообщается.