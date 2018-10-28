2018-10-28T19:21:21+03:00
Политика

В сети появились изображения скоростного российского «вертолета будущего»

Облик новой машины разрабатывает конструкторское бюро «Камов»
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments24
Фото: facebook.com/ScramblemagazineФото: facebook.com/Scramblemagazine
Изменить размер текста:

В сети опубликованы первые изображения перспективного российского скоростного «вертолета будущего», облик которого разрабатывает конструкторское бюро «Камов».

Соответствующие снимки появились на форуме Airbase и получили достаточно высокую оценку комментаторов.

Как сообщает издание Scramble Magazine со ссылкой на конструктора Сергея Михеева, машина с традиционным для камовской продукции соосным расположением винтов проектируется с использованием стел-технологий, будет иметь убираемое шасси и вооружение, размещенное во внутренних отсеках.

facebook.com/Scramblemagazine

facebook.com/Scramblemagazine

Вертолет получит новые двигатели и крылья, выполненные по аэродинамической схеме «утка». Члены экипажа разместится рядом друг с другом в двухместной кабине, также как в Ка-52 «Аллигатор». Утверждается, что машина сможет развивать скорость до 700 км/ч, помимо военной версии будет представлена пассажирская модификация.

Где и когда прошла презентация облика нового вертолета, не сообщается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон объявил о создании новой партии
Захарова назвала фейком ультиматум повстанцев о выводе "российских военных" из ЦАР
Депутат Рады вызвал полицию на «Дискотеку 80-х» из-за пионерских галстуков
Итог матча Барселона - Реал Мадрид: каталонцы разгромили королевский клуб со счетом 5:1
Жертвами авиаудара коалиции США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор стали пять мирных жителей
Матч Барселона - Реал Мадрид: каталонцы выигрывают 2:0 после первого тайма
Фаворит президентской гонки в Бразилии Жаир Болсонару проголосовал во втором туре выборов
Anadolu: ВС Турции нанесли артиллерийские удары по позициям курдов в сирийском Айн-эль-Арабе
Матч Барселона - Реал Мадрид: Коутиньо и Суарес сыграют в атаке "Барселоны" в Класико
Матч Барселона - Реал Мадрид: Куртуа появится в воротах "королевского" клуба в Класико
Украинский актер Зеленский не исключил участия в президентских выборах
Президент Польши: Вопрос немецких репараций не закрыт
Футбольные болельщики несут цветы на место крушения вертолета владельца «Лестера»
В Китае туристам запретили фотографироваться с пандами и кормить их