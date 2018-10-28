Депутат Рады вызвал полицию на «Дискотеку 80-х» из-за пионерских галстуков
Депутат Верховной Рады Владимир Арьев свято чтит украинские законы о декоммунизации и сохраняет бдительность даже в редкие минуты семейного отдыха. Что и продемонстрировал во время посещения вечеринки «Дискотека 80-х» в Киеве.
Согласно отчету о происшествии, опубликованному на странице народного избранника в Facebook, Арьев прибыл на мероприятие вместе с женой. Однако приятному времяпрепровождению помешали «неподобающего» вида мужчины в красных пионерских галстуках.
Последние не только рискнули явиться на концерт с «запрещенной коммунистической символикой», но и вели себя как «типичные советские люди».
Быстро раскусив подлую антиукраинскую провокацию, возмущенный депутат попросил «пионеров» покинуть зал и не забыл оповестить о происшествии полицию. После прибытия правоохранителей мужчинам пришлось снять красные галстуки и пилотки.
«Заявление в полицию написал. Больше их не видел. Полконцерта испорчено, но мы не жалеем», - резюмировал депутат.
Напомним, в мае 2015 года на Украине вступил в силу закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики, а также предусматривающий уголовное наказание за открытое выражение коммунистических взглядов и отрицание «преступлений тоталитарного режима».
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