Претендент на пост президента Грузии Зурабишвили назвала данные экзитполов «хорошей предпосылкой» для победы

28 Окт. 22:09 2018-10-28T22:09:15+03:00

В воскресенье в Грузии проходят выборы главы государства, фаворитом которых является независимый кандидат Саломе Зурабишвили

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Независимый кандидат на выборах президента Грузии Саломе Зурабишвили считает данные экзитполов «хорошей предпосылкой» для своей победы, но не спешит праздновать до публикации официальных данных ЦИК республики.

Согласно опросу, проведенному исследовательской организацией «Психопроект» по заказу правящей партии «Грузинская мечта», Зурабишвили лидирует на выборах с результатом 52,3%, что исключает возможность проведения второго тура. Ее ближайший соперник, кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе заручился поддержкой лишь 28,1% избирателей.

«Но пока не объявлены данные ЦИК, поэтому подождем ночь, когда будут первые данные Центризбиркома, я люблю осторожность», - отметила Зурабишвили, поблагодарив избирателей за поддержку.

В то же время опросы, проведенный компанией «Би-джи-си» по заказу оппозиционной партии «Европейская Грузия» свидетельствуют, что ни один из кандидатов не преодолел порог в 50% плюс один голос. Это значит, что главу государства предстоит выбрать во втором туре из двух наиболее популярных претендентов.

Зурабишвили родислась в 1954 году в Париже в семье грузинских политэмигрантов. С 1974 года работала в МИД Франции, в 2003-2004 годах была послом республики в Грузии.

В марте 2004 года Зурабишвили получила гражданство Грузии и пост главы МИД страны. Однако уже в октябре 2006 года была освобождена от должности после публичной критики в адрес тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили.

В августе этого года 66-летняя Зурабишвили объявила, что намерена баллотироваться на пост президента Грузии. В этом ее поддержала правящая в стране партия «Грузинская мечта», отказавшаяся от выдвижения собственного кандидата.