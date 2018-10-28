2018-10-28T22:09:15+03:00
В мире

Претендент на пост президента Грузии Зурабишвили назвала данные экзитполов «хорошей предпосылкой» для победы

В воскресенье в Грузии проходят выборы главы государства, фаворитом которых является независимый кандидат Саломе Зурабишвили
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments7
Саломе ЗурабишвилиСаломе ЗурабишвилиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Независимый кандидат на выборах президента Грузии Саломе Зурабишвили считает данные экзитполов «хорошей предпосылкой» для своей победы, но не спешит праздновать до публикации официальных данных ЦИК республики.

Согласно опросу, проведенному исследовательской организацией «Психопроект» по заказу правящей партии «Грузинская мечта», Зурабишвили лидирует на выборах с результатом 52,3%, что исключает возможность проведения второго тура. Ее ближайший соперник, кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе заручился поддержкой лишь 28,1% избирателей.

«Но пока не объявлены данные ЦИК, поэтому подождем ночь, когда будут первые данные Центризбиркома, я люблю осторожность», - отметила Зурабишвили, поблагодарив избирателей за поддержку.

В то же время опросы, проведенный компанией «Би-джи-си» по заказу оппозиционной партии «Европейская Грузия» свидетельствуют, что ни один из кандидатов не преодолел порог в 50% плюс один голос. Это значит, что главу государства предстоит выбрать во втором туре из двух наиболее популярных претендентов.

Зурабишвили родислась в 1954 году в Париже в семье грузинских политэмигрантов. С 1974 года работала в МИД Франции, в 2003-2004 годах была послом республики в Грузии.

В марте 2004 года Зурабишвили получила гражданство Грузии и пост главы МИД страны. Однако уже в октябре 2006 года была освобождена от должности после публичной критики в адрес тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили.

В августе этого года 66-летняя Зурабишвили объявила, что намерена баллотироваться на пост президента Грузии. В этом ее поддержала правящая в стране партия «Грузинская мечта», отказавшаяся от выдвижения собственного кандидата.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В РПЦ ответили на заявление Константинополя о «ликвидации» Украинской православной церкви
США пригрозили SWIFT санкциями за связь с Ираном
Турция отменила санкции против двух американских министров
В Москве задержали подростка, подозреваемого в изготовлении бомбы
В Твери откроется Ассамблея Русского мира
Две страховые компании лишились лицензий ЦБ
Путин заявил о росте конфликтного потенциала в мире
Brussels Airlines отказалась работать с российскими самолетами SSJ-100
Пограничная служба заподозрила четверых чехов в пересечении российско-финской границы
США внесут в санкционный список более 700 компаний из Ирана
Путин предложил вернуть название ГРУ для военной разведки РФ
На купюре 50 фунтов стерлингов хотят разместить Стивена Хокинга
В Госдуме заявили, что работающие депутаты не имеют права на пенсионные надбавки
Украина рискует лишиться 5 тысяч гектаров земли в пользу Польши
Лидер группы Ramsstein рассказал о своем отношении к творчеству Высоцкого и Булгакова
В Египте боевики обстреляли два автобуса с христианами-коптами
Госдума предлагает создать кибердружину, чтобы следить за порядком в интернете
Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа в Париже будет краткой
В Константинопольском патриархате подтвердили смену названия церкви на Украине
Стало известно, который издал «мяукающий» звук во время «Формулы -1»
В Росавиации объяснили возвращение самолета Air France в Париж
Путин: на Кубе разместят наземную станцию ГЛОНАСС