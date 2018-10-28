28 Окт. 23:00 2018-10-28T23:00:26+03:00

Иранские власти исключают сокращение экспорта нефти ниже уровня ниже 1 млн баррелей в сутки Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В Тегеране ожидают, что санкции США не приведут к сокращению поставок иранской нефти ниже уровня в 1 млн баррелей в сутки. Об этом заявил первый вице-президент исламской республики Эсхак Джахангири.

«Сегодня американские власти лгут миру, что Саудовская Аравия и другие страны должны заменить иранскую нефть, чтобы цена на нефть не выросла», - отметил Джахангири.

Чиновник заверил, что заявления американской стороны не более чем блеф: Иран в последние месяцы экспортировал 2,5 млн баррелей нефти ежесуточно и замены этим объемам на рынке не существует.

«Если американцы могли бы остановить экспорт иранской нефти, цена на нефть выросла бы до $100», - добавил вице-президент Ирана.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Кроме того, американский лидер анонсировал восстановление всех ранее отмененных и введение новых санкций против Тегерана.

В этой связи Госдепартамент рассчитывает существенно сократить доходы Ирана от экспорта нефти путем возвращения энергетических санкций в отношении страны с 4 ноября.

Вместе с тем Трамп неоднократно критиковал ОПЕК за «искусственное» завышение цен на нефтяном рынке. По мнению президента США, Саудовская Аравия и другие страны картеля должны нарастить добычу минимум на 2 млн баррелей в сутки, чтобы компенсировать выпадающий экспорт из Ирана.