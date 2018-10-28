2018-10-28T23:57:07+03:00
В мире

Израиль нанес удар с воздуха по трем палестинцам, пытавшимся повредить забор на границе

По версии израильской армии, злоумышленники собирались заложить взрывное устройство
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Армия обороны Израиля сообщила об ударе по палестинцамАрмия обороны Израиля сообщила об ударе по палестинцамФото: REUTERS
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В воскресенье, 28 октября, беспилотник Армии обороны Израиля открыл огонь с воздуха по трем палестинцам, которых военные заподозрили в попытке подорвать забор на границе с сектором Газа.

«Некоторое время назад три палестинца приблизились к забору безопасности в южной части сектора Газа, пытались нанести ущерб заграждению и намеревались установить у него самодельное взрывное устройство. В ответ на эти действия армейский летательный аппарат выстрелил по ним», - сообщает армейская пресс-служба.

В последнее время ситуация на границе еврейского государства с анклавом снова обострилась. Как ранее сообщал сайт kp.ru, в ночь с пятницы на субботу, 27 октября, из Газы по израильской территории было выпущено около трех десятков ракет, часть из них были перехвачены установками ПРО «Железный купол». В ответ авиация Израиля поразила свыше 80 целей в анклаве. Это был уже третий за месяц и самый масштабный обмен ударами.

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