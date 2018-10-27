2018-10-27T08:54:11+03:00
В мире

Израильская авиация обстреляла в секторе Газа 80 объектов ХАМАС

ВВС Израиля, в частности, уничтожили два оружейных цеха, тренировочную базу и «тоннель террористов»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments12
Авиаудары Израиля стали ответом на ракетный обстрел со стороны ГазыАвиаудары Израиля стали ответом на ракетный обстрел со стороны ГазыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во время ответной бомбардировки в ночь с пятницы на субботу, 27 октября, израильские Военно-воздушные силы в общей сложности поразили на территории сектора Газа около 80 целей, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Десятки боевых самолетов и вертолетов Армии обороны Израиля атаковали объекты террористической организации ХАМАС в секторе Газа», - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Отмечается, авиация еврейского государства, в частности, уничтожила пять военных объектов, два цеха по изготовлению оружия, тренировочную базу, противовоздушный наблюдательный пост и «тоннель террористов», передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, ракетный обстрел израильской территории из сектора Газа начался вечером в пятницу. По уточненным данным, палестинцы выпустили около трех десятков ракет, часть из них были перехвачены установками ПРО «Железный купол». Нынешний обмен ударами стал самым масштабным за последнее время.

Еще больше материалов по теме: «Палестино-израильский конфликт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Президент Армении подписал указ о роспуске парламента
Москалькова направит запрос в СК Уфы по делу об изнасиловании в башкирской полиции
Владимир Соловьев прокомментировал заявление Ефремова о «фантомных болях» России
Меркель прокомментировала позицию Украины по «Северному потоку - 2»
Матч Спартак - Анжи 1 ноября: хозяева поля ведут 1:0 после первого тайма
Си Цзиньпин предложил Трампу возобновить консультации по торговле
В США автомобиль протаранил остановку школьного автобуса
Главу украинского Vogue поймали на плагиате
ВСУ начали ракетные стрельбы в Херсонской области
Тело саудовского журналиста растворили в кислоте
«Имперский морок»: Ефремов рассказал, вчем видит разницу между Россией и СССР
В кубковой игре "Спартак" - "Анжи" капитаном москвичей будет Денис Глушаков
Матч Спартак - Анжи: Гапон и Чайковский появятся в стартовом составе гостей
Меркель по-украински поприветствовала караул в Киеве
Порошенко прокомментировал санкции России против Украины
Сбербанк подсчитал расходы россиян на «коммуналку»
У посла США в РФ Джона Хантсмана обнаружили рак
В Египте нашли пандус для строительства пирамид
МИД прокомментировал предложение Климкина сдавать российские паспорта
Захарова обвинила США в попытке скрыть нарушения Договора о РСМД
Джош Уайтхаус исполнит главную роль в приквеле «Игры престолов»
Меркель заявила, что Германия будет выступать за продление антироссийских санкций
Московское метро сообщило о сбое в работе «Тройки»
Роспотребнадзор расследует причину вспышки гепатита А в академии «Спартак»
Лавров проведет переговоры с главой МИД Испании 6 ноября
МИД РФ: боевики пытаются сорвать договоренности по зоне деэскалации в сирийском Идлибе