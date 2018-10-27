Израильская авиация обстреляла в секторе Газа 80 объектов ХАМАС

27 Окт. 08:54 2018-10-27T08:54:11+03:00

ВВС Израиля, в частности, уничтожили два оружейных цеха, тренировочную базу и «тоннель террористов»

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Во время ответной бомбардировки в ночь с пятницы на субботу, 27 октября, израильские Военно-воздушные силы в общей сложности поразили на территории сектора Газа около 80 целей, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Десятки боевых самолетов и вертолетов Армии обороны Израиля атаковали объекты террористической организации ХАМАС в секторе Газа», - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Отмечается, авиация еврейского государства, в частности, уничтожила пять военных объектов, два цеха по изготовлению оружия, тренировочную базу, противовоздушный наблюдательный пост и «тоннель террористов», передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, ракетный обстрел израильской территории из сектора Газа начался вечером в пятницу. По уточненным данным, палестинцы выпустили около трех десятков ракет, часть из них были перехвачены установками ПРО «Железный купол». Нынешний обмен ударами стал самым масштабным за последнее время.