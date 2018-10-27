Израиль обвинил Сирию и Иран в причастности к обстрелам из сектора Газа

27 Окт. 11:29 2018-10-27T11:30:02+03:00

Израиль ударил по сектору Газа в ответ на ночные обстрелы Фото: REUTERS

Власти еврейского государства указали на связь между Корпусом "стражем исламской революции", Дамаском и экстремистской палестинской группировкой

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Израильские власти обвинили Сирию и Иран в причастности к ночным обстрелам страны с территории сектора Газа. Соответствующее заявление сделал официальный представитель армии еврейского государства Джонатан Конрикус.

"Мы видим прямую связь между иранским спецподразделением "Аль-Кудс" (Корпус "стражей исламской революции") через режим в Дамаске с деятельностью организации "Исламский джихад" (запрещена в РФ)", - сказал представитель оборонного ведомства.

Он подчеркнул, в Израиле "четко видят" эту связь, а потому продолжат реагировать на нее ответными мерами. Между тем, по мнению Конрикуса, не стоит забывать и об ответственности движения ХАМАС за происходящее, передает ТАСС.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, в ночь на субботу, 27 октября, по территории Израиля были выпущены 34 ракеты. Часть из них удалось перехватить системой ПВО. В ответ на такие действия палестинцев Израиль поразил 80 целей на территории сектора Газа. Речь идет о различных военных объектах, цехах по изготовлению оружия, тренировочной базе, наблюдательном посте и др.