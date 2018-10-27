Израиль обвинил Сирию и Иран в причастности к обстрелам из сектора Газа
Израильские власти обвинили Сирию и Иран в причастности к ночным обстрелам страны с территории сектора Газа. Соответствующее заявление сделал официальный представитель армии еврейского государства Джонатан Конрикус.
"Мы видим прямую связь между иранским спецподразделением "Аль-Кудс" (Корпус "стражей исламской революции") через режим в Дамаске с деятельностью организации "Исламский джихад" (запрещена в РФ)", - сказал представитель оборонного ведомства.
Он подчеркнул, в Израиле "четко видят" эту связь, а потому продолжат реагировать на нее ответными мерами. Между тем, по мнению Конрикуса, не стоит забывать и об ответственности движения ХАМАС за происходящее, передает ТАСС.
Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, в ночь на субботу, 27 октября, по территории Израиля были выпущены 34 ракеты. Часть из них удалось перехватить системой ПВО. В ответ на такие действия палестинцев Израиль поразил 80 целей на территории сектора Газа. Речь идет о различных военных объектах, цехах по изготовлению оружия, тренировочной базе, наблюдательном посте и др.