Меркель в Германии раскритиковали за то, что она держала за руки Путина и Эрдогана

29 Окт. 03:32 2018-10-29T04:05:42+03:00

Речь идет о фотографиях, сделанных во время четырехстороннего саммита в Стамбуле [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

В Германии раскритиковали федерального канцлера за «излишнее» дружелюбие по отношению к президентам России и Турции. Так, журналист немецкого издания Bild Джулиан Репке разразился статьей под заголовком «Должна ли Меркель держаться за руки с Путиным и Эрдоганом?»

В своем материале он цитирует известных политиков ФРГ, которые выразили возмущение опубликованными в СМИ фотографиями, сделанными на встрече в Стамбуле. Например, вице-председатель федерального собрания Гамбурга от партии «Левых» Канса Оздемир заявила, что её буквально «тошнит» от того, что Меркель пожимает «кровавую руку» Реджепа Тайипа Эрдогана и «выстилает перед ним красную дорожку».

А по словам представителя Фонда Фридриха Науманна Дирка Кунце, Меркель должна была потребовать от России заняться восстановлением Сирии вместо того, чтобы стоять рука об руку с Владимиром Путиным.

Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил итоги четырехстороннего саммита России, Германии, Франции и ТурцииФото: REUTERS

«Фотографии говорят больше тысячи слов. Меркель потеряла свой внутренний, а теперь и внешнеполитический компас. Демонстративной близости с авторитарными лидерами точно быть не должно», - так прокомментировал этот снимок представитель Свободной демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Михаил Тюрер.

Журналист при этом отмечает, что нашлись и те, кто не увидел в этом фото ничего особенного, и приводит слова польского политолога Адама Трачика: «Глупо возмущаться из-за обычной для таких случаев фотографии».

В конце статьи Репке цитирует саму Меркель, которая положительно охарактеризовала саммит в Стамбуле. Кстати, как сообщал сайт kp.ru, глава российского государства тоже позитивно оценил итоги саммита. Он отметил, что работа была проведена основательная.

КСТАТИ

Почему цветы, преподнесенные президентом России канцлеру Германии, вызвали переполох на Западе

Журналисты немецкой газеты «Bild» распереживались, что российский президент, подарив гостье из Берлина розы, хотел ее чуть ли не «унизить» (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Увидев пальто Путина, Меркель заговорила по-русски

Канцлер Германии узнала про Ханты-Мансийск, но выговорить не смогла (подробности).