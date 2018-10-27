2018-10-27T20:29:24+03:00
Политика

Путин позитивно оценил итоги саммита по Сирии в Стамбуле

По словам главы российского государства, вместе с лидерами из Германии, Франции и Турции была проделана «серьезная работа»
Денис СУХОВ
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Канцлер ФРГ ангела Меркель и президенты России, Турции, Франции Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита в СтамбулеКанцлер ФРГ ангела Меркель и президенты России, Турции, Франции Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита в СтамбулеФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил итоги четырехстороннего саммита России, Германии, Франции и Турции по сирийскому урегулированию, состоявшегося в Стамбуле.

«Провели серьёзную работу по согласованию подходов по принципиальным вопросам сирийского урегулирования», - отметил российский лидер в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи на высшем уровне.

Также президент России прокомментировал ситуацию в сирийской провинции Идлиб, где продолжается процесс создания демилитаризованной зоны и разоружения боевиков террористических и оппозиционных Дамаску формирований.

«Если будут продолжаться провокации из Идлибской зоны, Россия оставляет за собой право оказать Сирии помощь в уничтожении этого источника угрозы», - подчеркнул Путин.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выразил удовлетворение проведенным саммитом, назвав встречу «искренней и продуктивной».

«Мы остались приверженцами территориальной целостности и политического единства Сирии, а также пришли к выводу, что военного решения конфликта нет», - сказал Эрдоган на пресс-конференции.

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