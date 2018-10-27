Путин позитивно оценил итоги саммита по Сирии в Стамбуле
Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил итоги четырехстороннего саммита России, Германии, Франции и Турции по сирийскому урегулированию, состоявшегося в Стамбуле.
«Провели серьёзную работу по согласованию подходов по принципиальным вопросам сирийского урегулирования», - отметил российский лидер в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи на высшем уровне.
Также президент России прокомментировал ситуацию в сирийской провинции Идлиб, где продолжается процесс создания демилитаризованной зоны и разоружения боевиков террористических и оппозиционных Дамаску формирований.
«Если будут продолжаться провокации из Идлибской зоны, Россия оставляет за собой право оказать Сирии помощь в уничтожении этого источника угрозы», - подчеркнул Путин.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выразил удовлетворение проведенным саммитом, назвав встречу «искренней и продуктивной».
«Мы остались приверженцами территориальной целостности и политического единства Сирии, а также пришли к выводу, что военного решения конфликта нет», - сказал Эрдоган на пресс-конференции.