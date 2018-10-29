2018-10-29T07:39:57+03:00
В мире

Представлен официальный слоган «Евровидения-2019»

В Израиле обнародован девиз, под которым пройдет международный конкурс
Алексей ОСИПОВ
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу с супругой Сарой (слева) и представители оргкомитета «Евровидения». Фото: К. ГидеонПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу с супругой Сарой (слева) и представители оргкомитета «Евровидения». Фото: К. Гидеон
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Представители оргкомитета международного конкурса песни «Евровидение» прибыли в Израиль, где состоялась церемония обнародования официального слогана мероприятия, который пройдет в следующем году в Тель-Авиве

В качестве лозунга была выбрана фраза Dare to Dream, что в переводе на русский звучит как «Не бойся мечтать!»

64-й конкурс «Евровидение» пройдет в мае 2019 года в крупнейшем израильском городе, благодаря победе певицы Нетты Барзилай с песней "Toy" на конкурсе предыдущего года, состоявшемся в португальском столице.

Это не первый опыт Государства Израиль в проведении «Евровидения» на своей земле. До этого Израиль принимал участников «Евровидения» в 1979 и 1999 годах.

В церемонии обнародования слогана принял участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

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