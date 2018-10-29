Трамп позвонил Болсонару и поздравил его с победой на выборах президента Бразилии
Триумфатор президентских выборов в Бразилии, отставной полковник Жаир Болсонару принимает поздравления с победой. Одним из первых новых коллег ему позвонил Дональд Трамп.
О разговоре американского лидера с бразильцем известила мир пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. В ее сообщении отмечается, что после поздравительных слов президент США «выразил решительную готовность» работать с Болсонару «бок о бок» ради улучшения жизни граждан Соединенных Штатов и Бразилии.
Своего будущего преемника с победой на выборах поздравил и пока еще действующий глава государства Мишел Темер.
«Я только что поздравил избранного президента Жаира Болсонару с исторической победой, достигнутой сегодня», - написал он в ночь на понедельник в своем Twitter.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, инаугурация нового лидера Бразилии, который будет править страной четыре года, состоится 1 января.