Трамп позвонил Болсонару и поздравил его с победой на выборах президента Бразилии

29 Окт. 09:02 2018-10-29T09:22:33+03:00

Президент США Дональд Трамп позвонил избранному президенту Бразилии Жаир Болсонару, чтобы поздравить его с победой на выборах Фото: REUTERS

Американский лидер и его новоиспеченный коллега договорились «работать бок о бок» для улучшения жизни граждан своих стран

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Триумфатор президентских выборов в Бразилии, отставной полковник Жаир Болсонару принимает поздравления с победой. Одним из первых новых коллег ему позвонил Дональд Трамп.

О разговоре американского лидера с бразильцем известила мир пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. В ее сообщении отмечается, что после поздравительных слов президент США «выразил решительную готовность» работать с Болсонару «бок о бок» ради улучшения жизни граждан Соединенных Штатов и Бразилии.

Своего будущего преемника с победой на выборах поздравил и пока еще действующий глава государства Мишел Темер.

«Я только что поздравил избранного президента Жаира Болсонару с исторической победой, достигнутой сегодня», - написал он в ночь на понедельник в своем Twitter.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, инаугурация нового лидера Бразилии, который будет править страной четыре года, состоится 1 января.